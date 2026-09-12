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Apsolutni kralj luksuza i novca je neuništivi Kristijano Ronaldo, koji na vrhu sedi sa istorijskih i neverovatnih 300 miliona dolara godišnje zarade! Portugalac u Saudijskoj Arabiji inkasira čitavo bogatstvo, ostavljajući konkurenciju daleko iza sebe.

Na drugom mestu je meksički bokser Kanelo Alvarez sa brutalnih 170 miliona, dok Ronaldov večiti rival, Lionel Mesi, zauzima treću poziciju sa „skromnih“ 140 miliona zelenih novčanica.

Pogledajte kako izgleda kompletna top 10 lista finansijskih bogova svetskog sporta: 1.Kristijano Ronaldo $300M 2. Kanelo Alvarez $170M 3.Lionel Mesi $140M 4.Lebron Džejms $137.8M 5.Šohei Otani $127.6M 6.Stef Kari $124.7M 7.Džon Ram $107M 8. Karim Benzema $104M 9.Kevin Durant $103.8M 10.Luis Hamilton $100M

A gde su naši? Srpski asovi u trci sa milijarderima!

Iako se u top 10 vrte nestvarne brojke, Srbija itekako ima čime da se ponosi u ovom elitnom finansijskom ratu! Naš košarkaški genije i prva zvezda Denver Nagetsa, Nikola Jokić, stabilno drži svoje mesto među top 30 najplaćenijih sportista sveta sa godišnjom zaradom koja se sa bonusima i sponzorstvima procenjuje na preko 55 miliona dolara. Somborac grabi napred brže nego ikad i jedini je Srbin u elitnih top 50 ove godine.

Odmah iza njega, teniski kralj Novak Đoković ne zaostaje sa cifrom od oko 38 do 50 miliona dolara godišnje, dominirajući terenima i vansportskim ugovorima širom planete. Iako naši momci ne troše novac na bahanalije kao njihove kolege sa zapada, njihovi bankovni računi dokazuju da je Srbija svetska sportska velesila!