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Dolazak Dušana Vlahovića u Tursku izazvao je pravo oduševljenje navijača Bešiktaša, a i tamošnje sporske javnosti.

1/5 Vidi galeriju Dušan Vlahović, Bešiktaš Foto: Murat Sengul / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Salah je bio zvezda prelaznog roka, a onda se pojavio Vlahović

Kao bomba je početkom avgusta odjeknula vest da je legendarni igrač Liverpula Mohamed Salah novi igrač turskog Trabzona.

Imao je još godinu dana ugovora sa Liverpulom, ali je u martu objavio da napušta klub nakon razočaravajuće sezone u kojoj je postigao samo 12 golova i imao javni sukob sa tadašnjim trenerom Arneom Slotom.

Salah je potpisao ugovor na dve godine, a imače godišnju platu od 17 miliona €, plus još pet miliona u bonusima.

Dolazak Mohameda Salaha u Trabzonspor pretvorio se u događaj kakav turski fudbal dugo nije video!

Predstavljanje Egipćanina pretvorilo se u nezaboravnu noć, uz pune tribine, vatromet emocija i atmosferu dostojnu najvećih fudbalskih imena.

"Papara Park" je bio prepun, a oko 41.000 navijača Trabzonspora napravilo je spektakl za pamćenje. Bordo-plave tribine gorele su od baklji i dimnih efekata dok je Salah prvi put izašao pred navijače u dresu novog kluba.

Na leđima je nosio broj 10, a kada se pojavio na terenu usledio je pravi delirijum.

Sa tribina se orilo njegovo ime, a na ekranima stadiona smenjivale su se poruke dobrodošlice za čoveka koji je godinama bio jedan od simbola Premijer lige.

Vlahović stigao u Bešiktaš

Međutim samo par dana kasnije nova bomba stiže iz Istanbula. Dušan Vlahović postao je novi član Bešiktaša.

Vlahović će na ime trogodišnje saradnje zaraditi čak 30.000.000 evra, odnosno deset miliona godišnje, a očekuje ga i bonus za potpis u iznosu od 10.000.000 evropskih novčanica.

Ključnu ulogu u dovođenju Vlahovića u Istanbul imao je trener Bešiktaša Vinćenco Italijano. Srbin je najbolju sezonu karijere odigrao upravo pod Italijanom u Fjorentini, kada je u polusezoni takmičarske 2021/22 spakovao 20 golova na 24 nastupa! Posle toga je na zimu 2022. prešao u Juventus za 85.400.000 evra, ali nikada nije uspeo da izvuče maksimum koji se očekivao u Torinu.

Spektakularan doček za Vlahovića

Pred dolazak Vlahovića u Istanbulu je vladalo pravo opsadno stanje. Armija navijača Bešiktaša u ogromnom broju krenula je da priredi doček našem reprezentativcu. Vlahoviću su pristalice Bešiktaša prirediile feštu već na aerodromu.

Dugo se zadržao kraj ograde sa najvatrenijim pristalicama, sa kojima je uglas pevao i slavio.

Promocija je održana na "Bešiktaš parku", gde je predsednik kluba Serdal Adali istakao da je Bešiktaš doveo jednog od najboljih golgetera u Evropi.

- U istoriji Bešiktaša bilo je mnogo velikih igrača. Mnoge svetske zvezde nosile su ovaj slavni dres. Danas smo u naš klub doveli Dušana Vlahovića, jednog od najboljih golgetera u Evropi. Još jednom smo ispunili obećanje koje smo dali – da ćemo dovesti igrače za koje niko ne bi očekivao da možemo da ih dovedemo. Ovaj transfer smo ostvarili zajedno, zahvaljujući snazi Bešiktaša. Stav Dušana Vlahovića imao je veoma važnu ulogu u ovom transferu. Našem novom 'orlu' Dušanu Vlahoviću želim dobrodošlicu u njegov novi dom - poručio je Adali.

Predsednik Bešiktaša zatražio je od navijača tom prilikom strpljenje i podršku novom timu, dok je Vlahović istakao da je srećan zbog dolaska u Istanbul.

- Veoma sam srećan i ponosan što sam ovde. Hvala vam što ste došli i hvala vam na dočeku na aerodromu. Već sada mogu da vam kažem da ću dati sve od sebe za vas. Jedino što želim jeste da osvojim titulu pred ovim velikim navijačima. Jeste li spremni? Počinjemo - vatreno je najavio Vlahović.

Zapalio Istanbul

Dušan Vlahović je bio junak Bešiktaša u velikom istanbulskom derbiju!

Srpski golgeter zatresao je mrežu Fenerbahčea u 73. minutu i doneo svom timu ogromnu pobedu od 2:1, ali je posle utakmice iznenadio sve priznanjem o svojoj trenutnoj fizičkoj spremi.

Vlahović je otkrio da, uprkos sjajnim partijama i golovima, još nije ni blizu svog maksimuma!

"Ne gledam koliko sam golova postigao, najvažnije mi je da pobeđujemo. Ako želimo da osvojimo nešto veliko ove sezone, uradićemo to zajedno. Naporno treniram i dajem sve od sebe, ali trenutno sam na nekih 50 do 60 odsto. Nisam mnogo igrao u prethodnom periodu i glavni cilj mi je da dostignem pravu formu i pružim maksimum ekipi", rekao je Vlahović.

Preti mu suspenzija

U velikom derbiju Istanbula protiv Fenerbahčea Vlahovič se sukobio sa Milanom Škrinjarom. Snimak njihovog sukoba ekspresno je obišao društvene mreže, a posebnu pažnju privukla je reakcija Vlahovića, koji je tokom žestoke rasprave opsovao Škrinjara na srpskom jeziku. Sve je počelo posle jednog duela na terenu.

Vlahović je imao primedbe na jednu situaciju i reagovao prema sudiji, a potom je u sukob ušao i kapiten Fenerbahčea. Ubrzo su se Srbin i Slovak našli licem u lice.

Usledilo je guranje, unošenje u lice i žestoka razmena reči, dok su saigrači pokušavali da spreče da situacija preraste u još ozbiljniji incident.

Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Turske kaznila ga je sa jednim mečom zabrane igranja... I izazvala revolt u Bešiktašu...

Učinak u Bešiktašu

Dušan Vlahović pruža sjajne partije od dolaska u Bešiktaš. Debitovao je 20. avgusta u kvalifikacijama za Ligu Evrope protiv Žalgirisa kada je ušaio u 60. minutu.

Svoj golgeterski niz otvorio je na impresivan način het- trikom protiv Ćoruma u meču turrskog prvenstva. Postigao je pobedonosni gol u velikom derbiju protiv Fenerbahčea.

1/6 Vidi galeriju Dušan Vlahović, het-trik protiv Čoruma Foto: Tolga Uluturk / Zuma Press / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia