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Tamošnji Turgutluspor odlučio je da poverenje ukaže 22-godišnjoj Zejnep Mestan, koja će postati prva žena trener muške ekipe.

Mestan je veoma mlada, ali već ima nekoliko godina iskustva u fudbalu. Od 2019. godine igrala je za čak osam različitih ženskih amaterskih klubova, a ono što ovu priču čini još zanimljivijom jeste činjenica da je i dalje aktivna kao fudbalerka.

Sada je, međutim, čeka potpuno drugačiji izazov.

Iz Turgutluspora su potvrdili da će Mestan predvoditi novu stručnu strukturu kluba i poželeli joj uspeh na novoj funkciji.

"Zejnep Mestan, koja će predvoditi novu strukturu i stručnu organizaciju našeg kluba, želimo puno uspjeha pod našim crveno-crnim grbom. Nadamo se da će ovo novo razdoblje donijeti dobro našoj zajednici, klubu i svim našim navijačima", poručili su čelnici turskog kluba.

Mestan je na društvenim mrežama uglavnom posvećena fudbalu. Na njenom Instagram profilu dominiraju objave povezane sa sportom i njenom igračkom karijerom, ali će sada morati da napravi veliki zaokret i sa terena pređe u trenersku ulogu.

A zadatak koji je čeka neće biti nimalo lak.

Turgutluspor iza sebe ima veoma tešku sezonu. Klub je prvenstvo završio na 10. mestu, što je značilo ispadanje u niži rang takmičenja – šesti rang turskog fudbala.

Turgutluspor je tokom svoje istorije nastupao i u drugom rangu turskog fudbala, ali nikada nije uspeo da izbori plasman u tamošnju Superligu.

U klubu su sada odlučili da naprave veliki zaokret i šansu daju veoma mladoj Mestan. Pred njom je tako ogroman izazov – da pokuša da stabilizuje ekipu, vrati je na pravi put i u narednim godinama približi višim rangovima turskog fudbala.

Za 22-godišnju fudbalerku koja još nije ni završila svoju igračku karijeru, biće to potpuno novo poglavlje.