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Zanimljivo je da taj isti domaći duel neće moći da bude ponovljen naredne sezone zbog posebnog pravila UEFA.

1/5 Vidi galeriju Dijego Simeone na utakmici protiv Liverpula Foto: Oli SCARFF / AFP / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Dva kluba imaju bogatu istoriju međusobnih duela u elitnom evropskom takmičenju. Posebno se pamti 2020. godina, kada je Atletiko na "Enfildu" eliminisao Liverpul koji je tada sa klupe predvodio Jirgen Klop.

I prošle sezone dva tima sastala su se u Liverpulu. Gosti iz Madrida tada su uspeli da se vrate posle zaostatka od dva gola, pošto je Markos Ljorente postigao dva pogotka, ali je Liverpul ipak stigao do pobede. Presudan je bio pogodak glavom Virdžila van Dajka u završnici.

Pre toga su za "crvene" pogađali Endi Robertson i Mohamed Salah.

Žreb je i ove sezone spojio iste rivale, ali je time praktično onemogućeno da identičan duel bude viđen i naredne godine.

Naime, UEFA je uoči žreba za sezonu 2026/27. uvela dodatni uslov prema kojem isti meč između dva kluba, sa istim domaćinom, ne može da bude ponovljen tri uzastopne sezone u istom takmičenju.

To znači da Liverpul naredne sezone i dalje može da se sastane sa Atletikom, ali samo kao gost. Ukoliko ih žreb ponovo spoji, utakmica ne bi mogla da bude odigrana na "Enfildu".

Naravno ovo pravilo važi samo za ligašku fazu elitnog takmičenja.