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Nagrada za najlepši gol u avgustu pripala je Draganu Kokanoviću, prvotimcu novosadskih crveno-belih.

Kokanović je priznanje zaslužio zahvaljujući spektakularnom pogotku protiv Čukaričkog, u utakmici sedmog kola Superlige Srbije na Banovom brdu.

Fudbaler Vojvodine je u jednom trenutku dobio prostor na oko 20 metara od gola, a onda bez mnogo razmišljanja raspalio po lopti.

Udarac je bio precizan i dovoljno snažan da golman Čukaričkog Vladan Čarapić nije imao nikakvu šansu.

Lopta je završila u mreži, a Kokanovićeva majstorija sada je i zvanično proglašena za najlepši gol Superlige u avgustu.

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