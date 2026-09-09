Kao i svakog meseca, Superliga Srbije izabrala je najlepši pogodak u prethodnom periodu, a konkurenciju je ovog puta pokorio fudbaler Vojvodine.
Fudbal
BOMBA SA 20 METARA: Kokanovićev projektil proglašen za najlepši gol avgusta u Superligi!
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Nagrada za najlepši gol u avgustu pripala je Draganu Kokanoviću, prvotimcu novosadskih crveno-belih.
Kokanović je priznanje zaslužio zahvaljujući spektakularnom pogotku protiv Čukaričkog, u utakmici sedmog kola Superlige Srbije na Banovom brdu.
Fudbaler Vojvodine je u jednom trenutku dobio prostor na oko 20 metara od gola, a onda bez mnogo razmišljanja raspalio po lopti.
Udarac je bio precizan i dovoljno snažan da golman Čukaričkog Vladan Čarapić nije imao nikakvu šansu.
Lopta je završila u mreži, a Kokanovićeva majstorija sada je i zvanično proglašena za najlepši gol Superlige u avgustu.
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