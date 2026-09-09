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Dvadesetdvogodišnji štoper Malmea dobio je poziv selektora Mirka Vučinića za početak Lige nacija i tako napravio veliki korak u reprezentativnoj karijeri.

Andrej Đurić je prethodno nosio dres mlađih selekcija Srbije i stigao sve do U21 reprezentacije. Ipak, odlučio je da u seniorskom fudbalu predstavlja Crnu Goru.

Foto: PETTER ARVIDSON / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Za mladu reprezentaciju Srbije odigrao je četiri utakmice u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2025. godine, a sada je dočekao poziv u A selekciju "sokolova".

Poziv stiže kao nagrada za odlične partije koje pruža u Švedskoj. Đurić se ustalio u startnoj postavi Malmea i svojim igrama privukao pažnju stručnog štaba Crne Gore.

Vučinić u mladom štoperu vidi igrača koji bi u budućnosti mogao da preuzme važnu ulogu u odbrani nacionalnog tima.

Crna Gora se nalazi pred smenom generacija. Stefan Savić, Marko Vešović, Risto Radunović i Igor Vujačić već su u poznijim igračkim godinama, pa bi Đurić trebalo da bude deo nove generacije koja će u narednom periodu preuzimati sve veću odgovornost.

Za mladog štopera ovo će biti i veliki test, jer Crnu Goru očekuje izuzetno zgusnut raspored – čak četiri utakmice u samo 11 dana.

Posle nastupa za mlađe selekcije Srbije, Đurić je tako napravio novi korak i odlučio da svoj seniorski reprezentativni put nastavi u dresu Crne Gore.