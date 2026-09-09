SRBIJA GA JE IMALA, CRNA GORA GA JE UZELA: Štoper Malmea dobio poziv u seniorsku reprezentaciju
Dvadesetdvogodišnji štoper Malmea dobio je poziv selektora Mirka Vučinića za početak Lige nacija i tako napravio veliki korak u reprezentativnoj karijeri.
Andrej Đurić je prethodno nosio dres mlađih selekcija Srbije i stigao sve do U21 reprezentacije. Ipak, odlučio je da u seniorskom fudbalu predstavlja Crnu Goru.
Za mladu reprezentaciju Srbije odigrao je četiri utakmice u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2025. godine, a sada je dočekao poziv u A selekciju "sokolova".
Poziv stiže kao nagrada za odlične partije koje pruža u Švedskoj. Đurić se ustalio u startnoj postavi Malmea i svojim igrama privukao pažnju stručnog štaba Crne Gore.
Vučinić u mladom štoperu vidi igrača koji bi u budućnosti mogao da preuzme važnu ulogu u odbrani nacionalnog tima.
Crna Gora se nalazi pred smenom generacija. Stefan Savić, Marko Vešović, Risto Radunović i Igor Vujačić već su u poznijim igračkim godinama, pa bi Đurić trebalo da bude deo nove generacije koja će u narednom periodu preuzimati sve veću odgovornost.
Za mladog štopera ovo će biti i veliki test, jer Crnu Goru očekuje izuzetno zgusnut raspored – čak četiri utakmice u samo 11 dana.
Posle nastupa za mlađe selekcije Srbije, Đurić je tako napravio novi korak i odlučio da svoj seniorski reprezentativni put nastavi u dresu Crne Gore.