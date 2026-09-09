Slušaj vest

Iako je PSŽ osvojio trofej u UEFA Superkupu, pobedom protiv Aston Vile, potom je usledio niz loših rezultata u Ligi 1.

1/4 Vidi galeriju Luis Enrike Foto: Antonio Borga / imago sportfotodienst / Profimedia, Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, MUSTAFA YALCIN / AFP / Profimedia

Parižani su upisali dva remija protiv Rena i Lila, a potom je usledio poraz od Monaka, što je upalilo alarme pred početak sezone u Ligi šampiona, s obzirom da aktuelni šampion zauzima tek 14. mesto u francuskom šampionatu.

Trener PSŽ-a Luis Ernike je izneo utiske pred duel protiv Slovana iz Bratislave, u okviru premijere u Ligi šampiona.

"Što se tiče rezultata, početak sezone je katastrofalan. Trudimo se da vrednujemo sve što se dešava na terenu. Postoje stvari koje moramo da popravimo. Mislim da zaslužujemo više bodova, ali fudbal je takav i moramo to da prihvatimo. Radimo na tome da budemo bolji", rekao je Enrike.

Posebno je istakao da je koncentracija potrebna u defanzivnim zadacima:

"Moramo da unapredimo efikasnost, ali i sposobnost da ostanemo fokusirani tokom cele utakmice."

Dve uzastopne titule u Ligi šampiona nisu nešto čime u Pari Sen Žermenu žele da se zadovolje:

"Želim da pokažem da moramo svakog dana iznova da se pronalazimo i napredujemo", jasan je Enrike, pred duel sa Slovanom, koji je na programu od 21 čas.