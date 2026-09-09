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Jedan od prvih poteza mogao bi da bude dobijanje srpskog državljanstva za Samsona Nvulua.

1/6 Vidi galeriju FK Partizan Foto: Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia, Kurir Sport, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Nigerijski defanzivac podneo je zahtev za srpski pasoš, čime bi izgubio status stranca u domaćem prvenstvu i olakšao treneru Saši Iliću sastavljanje ekipe.

Crno-beli trenutno u svom sastavu imaju čak sedmoricu fudbalera koji se vode kao igrači van Evropske unije – Nvulua, Sidnija Limu, Dembu Seka, Žea, Šaku Traorea, Idrisua Babu i Stefana Milića.

Pravila Superlige Srbije dozvoljavaju da se na terenu u jednom trenutku nađu najviše četvorica igrača van EU, zbog čega je stručni štab Partizana već morao da pravi teške izbore.

Dobijanjem srpskog pasoša mladi Nigerijac više ne bi zauzimao jedno od četiri mesta namenjena igračima van EU, pa bi Ilić mogao lakše da kombinuje sastav i istovremeno koristi veći broj internacionalaca.

Partizan bi time rešio još jedan administrativni problem. Od sezone 2026/27. klubovi Superlige na "A" listi moraju da imaju najmanje 15 fudbalera sa srpskim pasošem, pa bi Nvulu dobijanjem državljanstva pomogao crno-belima i u ispunjavanju tog uslova.

Devetnaestogodišnji defanzivac, koji može da igra na pozicijama štopera i levog beka, stigao je u Partizan 2025. godine, posle čega je određeni period proveo na pozajmici u Novom Pazaru.

U Humskoj ga vide kao igrača za budućnost, ali bi srpski pasoš mogao da mu otvori znatno više prostora i u aktuelnoj sezoni. Konačna odluka zavisiće od završetka postupka za prijem u državljanstvo Srbije.