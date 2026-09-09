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Kroz partnerstvo sa klinikom Tambre iz Madrida, koje će važiti do 2029. godine, španskim fudbalerkama biće pruženo više mogućnosti da postanu majke onda kada budu smatrale da je za to pravi trenutak, preneo je I-Es-Pi-En (ESPN).

RFEF je saopštio da sporazum obuhvata sve reprezentativke, uključujući i članice futsal reprezentacije, kao i sudije i njihove pomoćnike koji rade u Primeri, ali i sve ostale zaposlene u Savezu.

To je poslednja u nizu mera koje je RFEF uveo kada je reč o ravnoteži između poslovnog i privatnog života i zaštiti materinstva. Među ostalim inicijativama, nedavno su uvedene mere koje igračicama omogućavaju da na velika takmičenja putuju sa svojom decom, a ta mogućnost je ovog leta uvedena za fudbalere na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.

Saradnja i razmena znanja je ključ napretka u lečenju neplodnosti Foto: Shutterstock

"Ako su Španija i njene reprezentacije najbolje na svetu na terenu, onda moraju biti najbolje i u pitanjima kao što su ravnoteža između poslovnog i privatnog života. ;Ovo je nova, sveobuhvatna i pionirska pogodnost koja se odnosi na sve zaposlene u Savezu. Danas je veliki dan za čitavu špansku fudbalsku porodicu", rekao je predsednik Saveza Rafael Lousan.

Sporazum je postignut nakon direktnog zahteva igračica, posle razgovora sa kapitenima reprezentacije, među kojima je bila i dvostruka osvajačica Zlatne lopte Aleksija Puteljas.

"Kao grupa kapitena imale smo jednu brigu, jer je učešće na Svetskom prvenstvu od vitalnog značaja za jednu igračicu, a to je koliko je teško uskladiti to sa željom da postanete majka", rekla je Puteljas za španski list El Pais ovog meseca.

"To je želja koju prvobitno nisam imala, ali se kod mene razvila pre izvesnog vremena. Zahvaljujući neverovatnom radu koji je Savez uložio, postignut je dogovor sa klinikom koji nam omogućava da zamrznemo jajne ćelije dok smo još aktivne igračice, na koliko god dugo želimo", dodala je fudbalerka London sitija.

Zamrzavanje jajnih ćelija ženama pruža veću slobodu i sigurnost u planiranju porodice, bez obzira da li ih ikada iskoriste Foto: Shutterstock

Puteljas je rekla da je napravljen "ogroman korak napred".

"Savez razume da služite svojoj zemlji na način koji je u suprotnosti sa vašim biološkim satom, da jednostavno ne možete da pauzirate karijeru da biste postali majka, jer vam je telo potrebno da biste se bavili svojim poslom", navela je ona.

Objava RFEF usledila je nakon što je Čelsi postao prvi klub u engleskoj Ženskoj superligi koji je svojim igračicama ponudio slične mogućnosti kada je reč o tretmanima za očuvanje plodnosti.

Međutim, nastojanje da se sportistkinjama pruži veća podrška kada je reč o plodnosti nije svuda naišlo na pozitivne reakcije.

Zamrzavanje jajnih ćelija ženama pruža veću slobodu i sigurnost u planiranju porodice, bez obzira da li ih ikada iskoriste Foto: Shutterstock

Španska troskokašica Ana Peleteiro-Kompaore Brion jedna je od onih koje su kritikovali ovu odluku.

"Problem očigledno nije u zamrzavanju jajnih ćelija. Problem je u tome zašto institucija u kojoj ove žene rade ima interes da finansira odlaganje njihovog materinstva? ;I ovde postoji problem koji za mene menja apsolutno sve. Da li je ova mera namenjena tome da ženama olakša da postanu majke ili je namenjena tome da im olakša da to ne budu dok igraju", navela je ona na Instagramu.

Španija je aktuelni svetski šampion i u ženskom i u muškom fudbalu.

Ženska reprezentacija će narednog leta u Brazilu pokušati da odbrani titulu na Svetskom prvenstvu 2027. godine.

(Beta)