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Čvrsto je želela Crvena zvezda da ovog leta angažuje poznatog švedskog fudbalera Jaspera Karlson, ali do dogovora sa Bolonjom nij došlo pa je ofanzivac iz Falkenburga prosleđen na pozajmicu u švajcarski Servet.

1/10 Vidi galeriju Crvena zvezda - Čukarički Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Iako ga je pre tri godine platila AZ Alkmaru nešto više od 11 miliona evra, Karlson nikada do kraja nije uspeo da u Emilija-Romanji ponovi blistave partije iz Eredivizije.

Usledio je niz pozajmica, počev od Lećea, Aberdina i Utrehta, a taj niz trebalo je ovog leta da nastavi i Crvena zvezda, međutim do dogovora nije došlo.

Umesto toga, Karlson stiže u Servet, gde će do kraja sezone pokušati da oživi karijeru i vrati se prepoznatljivoj formi s početka ove decenije.

Servet nakon šest kola zauzima poslednje mesto u prvenstvu Švajcarske sa svega četiri osvojena od mogućih 18 bodova.

U narednom kolu gostovaće u Lozani u nedelju, a ostaje da se vidi da li će Karlson debitovati na ovoj utakmici.

Kurir sport / Sportske.net