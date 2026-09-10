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Barselona je na otvaranju Lige šampiona napunila mrežu Fejenorda do vrha, ali je spektakl na Kamp Nouu zasenio prizor koji je obišao svet!

1/5 Vidi galeriju Barselona - Fejenord Foto: Box to Box pictures, box to box pictures / Alamy / Profimedia

Snažno nevreme pogodilo je Barselonu, a renovirani stadion nije uspeo da izdrži nalet kiše. Voda je počela da prodire kroz konstrukciju i sliva se direktno u deo u kom su bili smešteni novinari.

Milijarde uložene, a voda napravila haos

Snimci sa stadiona izgledaju neverovatno: ogromna količina vode probija se kroz krov i pada pravo na stolove i radna mesta novinara. Pojedini su pokušavali da sklone telefone, računare i drugu opremu, dok su drugi morali da napuste deo tribine pogođen vodom.

I tu počinje ono što je posebno razbesnelo javnost.

Jer Kamp Nou nije običan stadion. Barselona je u projekat "Espai Barca" ušla sa finansiranjem od 1,45 milijardi evra, dok je oko 1,07 milijardi prvobitno bilo predviđeno za sam stadion i kampus.

A stadion još nije ni završen!

Radovi nisu završeni

Stadion trenutno radi sa delimičnim kapacitetom, a pojedini delovi konstrukcije i dalje su u fazi izgradnje. Kompletan krov još nije završen, što je posebno važno kada su u pitanju ovakve vremenske prilike.

Ipak, prizori sa meča protiv Fejenorda otvorili su neprijatno pitanje: kako je moguće da na stadionu koji je već ponovo otvoren za utakmice ovakva količina vode dospe u prostor namenjen novinarima?

Potrošena milijarda, a traže još novca

Tu se priča dodatno komplikuje.

Prema podacima o projektu, do sredine 2026. godine u projekat je uloženo uloži oko 1,163 milijarde evra, dok je stadion i dalje daleko od konačnog izgleda.

A Barselona sada želi još oko 500 miliona evra kredita kako bi završila radove na Kamp Nou, Palau Blaugrani i okolnom prostoru.

Dakle, račun raste, radovi još traju, a kiša je u sredu uveče pronašla put tamo gde nikako nije smela.

Na terenu "petarda", van terena - problemi

Ironija je što je Barselona iste večeri odigrala fantastičan meč.

Katalonci su deklasirali Fejenord 5:1, uz dva gola Rafinje i pogotke Lamina Jamala, Karima Adejemija i Gabrijela Žezusa.

Ali dok su igrači sipali golove, sa plafona je sipala voda.

I upravo su ti snimci sa tribina postali jedna od glavnih priča večeri.

Za Barselonu, koja Kamp Nou predstavlja kao jedan od ključnih simbola svog budućeg ekonomskog oporavka, prizori sa "vodopadom" na novinarskoj tribini stigli su u posebno nezgodnom trenutku. Klub je za sezonu 2025/26 imao rekordne redovne prihode od 1,06 milijardi evra, ali je ipak završio sa neto gubitkom od 18 miliona, dok ukupni dug, kada se uračuna i finansiranje stadiona, iznosi oko 2,41 milijardu evra.