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Fudbaleri Štutgarta savladali su Viking rezultatom 3:1 na startu takmičenja u Ligi šampiona.

Štutgart - Viking Foto: Eibner-Pressefoto/Edward Cheung, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia, Ruslan Taran / Alamy / Profimedia

Cela priča stala je u prvo poluvreme kada su pali svi golovi, a ko je propustio meč - evo najzanimljivijih detalja...

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Radost navijača PSŽ-a Izvor: Kurir