Susret je završen rezultatom 3:1...
Fudbal
CELA PRIČA STALA U JEDNO POLUVREME: Pogledajte kako je Štutgart pobedio ekipu Vikinga (VIDEO)
Slušaj vest
Fudbaleri Štutgarta savladali su Viking rezultatom 3:1 na startu takmičenja u Ligi šampiona.
Štutgart - Viking Foto: Eibner-Pressefoto/Edward Cheung, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia, Ruslan Taran / Alamy / Profimedia
Vidi galeriju
Cela priča stala je u prvo poluvreme kada su pali svi golovi, a ko je propustio meč - evo najzanimljivijih detalja...
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši