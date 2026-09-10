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Kristijano Ronaldo nastavlja da prkosi godinama i pomera granice!

Portugalac je ponovo zatresao mrežu, ovoga puta u pobedi Al Nasra nad Abhom rezultatom 2:1, i stigao do neverovatnog 979. gola u profesionalnoj karijeri.

Glavom zakucao loptu u mrežu

Ronaldo je mrežu zatresao u 22. minutu, kada je posle kornera koji je izveo Anđelo sjajno skočio u kaznenom prostoru i snažnim udarcem glavom savladao golmana Donovana Leona. Bio je to njegov treći pogodak u pet nastupa ove sezone.

Portugalac je tako stigao do 979. gola u karijeri, a od magične granice od 1.000 pogodaka sada ga deli još samo 21 gol.

Domaćin je uspeo da udvostruči prednost u drugom poluvremenu. Abdulah Al Hamdan pogodio je za 2:0, ali je Abha preko Nabija Fekira smanjila na 2:1 i unela neizvesnost u samu završnicu. Ipak, Al Nasr je sačuvao prednost i vratio se na pobednički put nakon poraza od Al Itihada.

Sa novih tri boda Al Nasr je stigao do 15 bodova iz šest utakmica i nalazi se na vrhu tabele sa Al Hilalom, koji ima bolju gol-razliku.

1/5 Vidi galeriju Ronaldo u dresu Al Nasra, sezona 2026/27. Foto: Fayez Nureldine / AFP / Profimedia

Ronaldo juri brojku koja deluje nestvarno

Najveća priča ipak je ponovo – 1.000 golova.

Sa 979 pogodaka iza sebe, Ronaldo je sada na samo 21 korak od četvorocifrene granice. Sa 41 godinom i dalje je centralna figura Al Nasra, a svaki njegov novi gol dodatno podgreva priču o tome da li će uspeti da stigne do jednog od najneverovatnijih individualnih dostignuća u istoriji fudbala.

I zato će svaki njegov naredni izlazak na teren biti pod posebnom lupom.

Brojka je već 979. Do 1.000 ostalo je još samo 21.