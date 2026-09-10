Susret je završen rezultatom 2:1...
Fudbal
PREOKRET ZA TRI BODA: Pogledajte kako je Liverpul srušio Atletiko iz Madrida (VIDEO)
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Fudbaleri Liverpula savladali su Atletiko rezultatom 2:1 na startu takmičenja u Ligi šampiona, iako je tim iz Madrida poveo na ovom meču.
Foto galerija Lige šampiona Foto: Peter Byrne, PA Images / Alamy / Profimedia, Anne-Christine POUJOULAT / AFP / Profimedia
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