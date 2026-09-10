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Fudbaleri Sportinga savaladali su u Lisabonu ekipu Galatasaraja rezultatom 3:1 na startu takmičenja u Ligi šampiona i pored toga što je turski tim poveo na startu meča.

Foto galerija Lige šampiona Foto: Peter Byrne, PA Images / Alamy / Profimedia, Anne-Christine POUJOULAT / AFP / Profimedia

 Ko je propustio ovu utakmicu, evo golova i najzanimljivijih detalja...

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Radost navijača PSŽ-a Izvor: Kurir