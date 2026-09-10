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Karlo Anćeloti je povukao prvi veliki potez posle razočaravajućeg nastupa Brazila na Svetskom prvenstvu 2026. godine!

Italijanski stručnjak objavio je spisak od 26 igrača za prijateljske utakmice protiv Australije i Indije, a na njemu nema čak 17 fudbalera koji su bili deo ekipe na prethodnom Mundijalu.

U pitanju je jasna najava potpune smene generacija i početka novog ciklusa čiji je krajnji cilj Svetsko prvenstvo 2030. godine.

Karlo Anćeloti Foto: Latin Sport Images / Alamy / Profimedia

Anćeloti menja Brazil iz korena!

Od 26 igrača koji su putovali na Mundijal 2026, Anćeloti je sada zadržao samo devetoricu: Daglasa Santosa, Gabrijela Magalješa, Markinjosa, Danila Santosa, Bruna Gimaraeša, Endrika, Rafinju, Rajana i Vinisijusa Žuniora.

Sve ostalo je potpuno drugačije.

Sa spiska su, između ostalih, otpali Alison, Ederson, Veverton, Aleks Sandro, Bremer, Ibanjez, Léo Pereira, Kazemiro, Fabinjo, Lukas Paketa, Luiz Enrike, Gabrijel Martineli, Mateus Kunja, Nejmar i Igor Tijago, dok su Danilo i još neki iskusni igrači takođe izostavljeni iz novog plana.

Posebno je upadljivo da je cela golmanska postava promenjena. Umesto Alisona, Edersona i Vevertona, pozvani su Hugo Souza, Pedro Morisko i Otavio.

Osam debitanata

Anćeloti nije samo izbacio veliki broj igrača - otvorio je vrata potpuno novoj generaciji.

Čak osmorica fudbalera prvi put su dobila poziv u seniorsku reprezentaciju Brazila: Pedro Morisko, Otavio, Artur Dijaz, Žair Kunja, Mateuzinjo, Mauro Žunior, Breno Bidon i Gabrijel Bontempo.

Istovremeno, u reprezentaciju su se vratili i neki mladi igrači koji nisu bili deo Mundijala, među njima Estevao, Andrej Santos i Žoao Pedro.

Prosečna starost reprezentacije pala je sa 28,8 na 24,4 godine, što najbolje pokazuje koliko je Anćeloti odlučio da promeni krvnu sliku ekipe.

Vinisijus i Rafinja ostaju lideri

Ipak, nije sve potpuno novo.

Anćeloti je zadržao najveće zvezde poput Vinisijusa Žuniora i Rafinje, dok se od Endrika očekuje da u narednim godinama preuzme još veću ulogu u napadu. Španski mediji upravo Vinisijusa i Rafinja vide kao dvojicu igrača koji bi trebalo da predvode novu generaciju Brazila.

Sam Anćeloti je jasno objasnio svoju ideju: prioritet su mladi igrači koji će imati odgovarajuće godine za naredni Mundijal i narednu Kopa Amerika. Istovremeno, naglasio je da vrata reprezentacije nisu zatvorena za veterane.

To znači da ovo nije nužno konačan oproštaj za sve koji su izostavljeni. Ipak, poruka je jasna - Anćeloti je počeo da pravi Brazil za 2030.

Prvi test nove generacije biće Australija 25. i 29. septembra, a potom Brazil 3. oktobra prvi put u istoriji igra protiv Indije u Kalkuti.

Mundijal je završen, Anćeloti je podvukao crtu i počeo da pravi potpuno novi Brazil.