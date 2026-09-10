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Nakon pobede nad Fenerbahčeom (2:1) u gradskom derbiju, u taboru Bešiktaša vlada ogromna napetost. U četvrtak se očekuje zvanična odluka Profesionalne fudbalske disciplinske komisije (PFDK) povodom Dušana Vlahovića. Srpski reprezentativac je pod istragom zbog rasprave i gestikulacije prema defanzivcu rivala Milanu Škrinjaru, pa je gotovo izvesno da će propustiti meč protiv Erzuruma u petak.

1/15 Vidi galeriju Dušan Vlahović Foto: BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia, Burak Basturk/MEI / Sipa Press / Profimedia, Tolga Uluturk / Zuma Press / Profimedia

Plan kazne i strategija Bešiktaša

U turskim medijima i fudbalskim krugovima preovladava stav o sledećem razvoju situacije i novi detalji drame koji su isplivali su sledeći:

Prvobitna odluka: Očekuje se suspenzija od tri meča (umesto maksimalnih pet).

Nakon žalbe: Nakon ekspresne žalbe Bešiktaša, očekuje se smanjenje kazne na dve utakmice neigranja.

Prema pisanju uglednog lista Sabah, Vlahović je prijavljen bez privremene mere po članu 41. Disciplinskog pravilnika zbog "uvrede", za šta je predviđena pauza od dve do pet utakmica. Uprava Bešiktaša u potpunosti je fokusirana na objavu PFDK-a i sprema obimnu dokumentaciju kako bi pred Arbitražnim odborom uložila žalbu čim odluka postane zvanična.

Poruka Turskog fudbalskog saveza

Pozadina ove odluke nosi daleko dublju poruku. Turski fudbalski savez (TFF) želi da iskoristi srpskog golgetera kao primer ostalim velikim zvezdama koje stižu u Tursku za ogromne ugovore. Time šalju jasan znak da status i reputacija građena u Italiji, Engleskoj ili Španiji ne pružaju nikakav imunitet na terenu i da pravila moraju rigorozno da se poštuju.

Šta vi mislite, kakva kazna čeka Dušana Vlahovića? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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