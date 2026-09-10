SUDAR MESIJA I LEVANDOVSKOG OSTAO U SENCI TUČE: Poljak se sukobio sa POLA PROTIVNIČKOG TIMA: Svi su skočili, evo kako se završilo! (VIDEO)
- Čikago Fajer i Inter Majami odigrali su 1:1, a Levandovski je pogodio u 10. minutu, dok je Mesi asistirao za izjednačenje u 48. minutu.
- Meč je obeležio žestok sukob posle kornera, kada je Rodrigo De Pol ušao u raspravu sa Levandovskim, a potom su se umešali i drugi igrači Inter Majamija.
Okršaj Lionela Mesija i Roberta Levandovskog odnosno Čikago Fajera i Inter Majamija u Sjedinjenim Američkim Državama završen je bez pobednika - 1:1 (1:0), ali je sam meč ostao u drugom planu zbog incidenata na terenu.
Levandovski je doneo prednost svom timu pogotkom u 10. minutu, dok je izjednačenje u 48. minutu doneo Kazemiro, na asistenciju Lionela Mesija. Ipak, glavna tema nakon utakmice bio je žestok sukob igrača.
Do varnica je došlo tokom jednog kornera, kada je Rodrigo De Pol ulazio u sukob sa Robertom Levandovskim. Nakon guranja i razmene uvreda, nekoliko fudbalera Inter Majamija nasrnulo je na Poljaka. Iako su ga trojica protivničkih igrača gurala, iskusni napadač se nije povlačio. Pogledajte taj momenat:
Sve se zakuvalo i ranije, kada je jedan od fudbalera Inter Majamija počeo da provocira Levandovskog. Na kraju, Poljak se samo nasmejao pokazujući na De Pola, a potom se pozdravio sa Lionelom Mesijem.
Kako su završeni ostali mečevi?
Vankuver - LA Galaksi: Aleksa Cvetković je odigrao 72 minuta u pobedi Vankuvera.
Orlando - Atlanta (3:2): Antoan Grizman je bio junak meča, donevši pobedu Orlandu sa dva postignuta pogotka.
Filadelfija - Sinsinati (5:0): Jovan Lukić je upisao 65 minuta na terenu u ubedljivom trijumfu Filadelfije.
Sijetl - Kanzas Siti: Duel je odložen, pa Dejan Joveljić nije zabeležio nastup.
BONUS VIDEO: