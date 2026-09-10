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Okršaj Lionela Mesija i Roberta Levandovskog odnosno Čikago Fajera i Inter Majamija u Sjedinjenim Američkim Državama završen je bez pobednika - 1:1 (1:0), ali je sam meč ostao u drugom planu zbog incidenata na terenu.

Levandovski je doneo prednost svom timu pogotkom u 10. minutu, dok je izjednačenje u 48. minutu doneo Kazemiro, na asistenciju Lionela Mesija. Ipak, glavna tema nakon utakmice bio je žestok sukob igrača.

Robert Levandovski sukob na meču Čikago Fajer - Inter Majami Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia, Shaina Benhiyoun / Zuma Press / Profimedia

Do varnica je došlo tokom jednog kornera, kada je Rodrigo De Pol ulazio u sukob sa Robertom Levandovskim. Nakon guranja i razmene uvreda, nekoliko fudbalera Inter Majamija nasrnulo je na Poljaka. Iako su ga trojica protivničkih igrača gurala, iskusni napadač se nije povlačio. Pogledajte taj momenat:

Sve se zakuvalo i ranije, kada je jedan od fudbalera Inter Majamija počeo da provocira Levandovskog. Na kraju, Poljak se samo nasmejao pokazujući na De Pola, a potom se pozdravio sa Lionelom Mesijem.

Kako su završeni ostali mečevi?

Vankuver - LA Galaksi: Aleksa Cvetković je odigrao 72 minuta u pobedi Vankuvera.

Orlando - Atlanta (3:2): Antoan Grizman je bio junak meča, donevši pobedu Orlandu sa dva postignuta pogotka.

Filadelfija - Sinsinati (5:0): Jovan Lukić je upisao 65 minuta na terenu u ubedljivom trijumfu Filadelfije.

Sijetl - Kanzas Siti: Duel je odložen, pa Dejan Joveljić nije zabeležio nastup.

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Lionel Mesi reakcija posle poraza u finalu Izvor: Arena Sport