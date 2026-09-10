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Karlo Anćeloti je presekao i napravio ogromnu rekonstrukciju Brazila, ali to se nije dopalo jednoj od najvećih legendi reprezentacije.

Tijago Silva otvoreno je kritikovao italijanskog stručnjaka i poručio da reprezentacija ne može da se menja preko noći.

Karlo Anćeloti je odlučio da ne čeka. Posle razočaravajućeg nastupa Brazila na Svetskom prvenstvu, italijanski stručnjak povukao je ogroman rez i praktično otvorio novo poglavlje na klupi slavne reprezentacije.

Na njegovom prvom spisku posle Mundijala našlo se čak osam debitanata, dok je samo devet fudbalera iz sastava sa Svetskog prvenstva ostalo na spisku. Anćeloti očigledno već gleda ka 2030. godini i želi da napravi reprezentaciju za budućnost.

Ali njegov potez nije naišao na odobravanje baš svuda.

Jedan od najiskusnijih brazilskih fudbalera, Tijago Silva, nije imao problem da javno kaže šta misli.

1/8 Vidi galeriju Selektor Brazila - Karlo Anćeloti Foto: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia, Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia, William Volcov/Brazil Photo Pres / imago sportfotodienst / Profimedia

"Ne slažem se s njim"

Silva je posle pobede Fluminensea nad Platenseom govorio za "Radio Tupi" i direktno se osvrnuo na Anćelotijevu rekonstrukciju reprezentacije. Poruka je bila jasna - godine ne smeju automatski da znače kraj za igrača koji je i dalje u dobroj formi.

"Ne možete da otpišete nekoga ko ima 31, 32 ili 33 godine. Ja sam skoro otišao na Svetsko prvenstvo sa 41", poručio je Silva.

Tijago Silva Foto: JAYSON BRAGA / imago sportfotodienst / Profimedia

Iskusni štoper smatra da Brazil mora da ide korak po korak, a ne da odjednom skloni veliki broj iskusnih reprezentativaca i zameni ih mladim igračima.

"Ne možete sve da izbacite i ubacite nove. Mora da ide postepeno", poručio je kapiten Fluminensea.

A onda je usledio deo koji je posebno odjeknuo.

Silva je praktično povukao granicu između evropskog klupskog fudbala i reprezentacije, uz jasnu poruku Anćelotiju da Brazil nije klub.

"Veoma je teško biti reprezentativac Brazila, potpuno je drugačije nego u klubu. On dolazi iz evropskog fudbala, gde je to lakše uraditi. Ovde to ne funkcioniše tako", rekao je Silva.

I nije se zaustavio na tome.

"Ne sviđa mi se ovakva promena. Ne slažem se, ali on je taj koji je na čelu."

Odgovor Anćelotija

Nije se dugo čekalo na odgovor italijanskog stručnjaka.

Anćeloti je objasnio da godine same po sebi nisu kriterijum, ali da je sada prioritet da se pruži šansa mladim igračima koji mogu da budu budućnost Brazila.

Italijan je ipak ostavio vrata otvorena iskusnijim fudbalerima. Poručio je da igrač od 34 ili 35 godina možda nema budućnost do 2030, ali može biti veoma važan za sadašnjost - ukoliko je dovoljno dobar i spreman za velike utakmice.

Drugim rečima, Anćeloti nije potpuno zatvorio vrata veteranima, ali je jasno stavio do znanja da je podmlađivanje trenutno njegov prioritet.

A to znači da je Brazil dobio novu reprezentaciju i novu raspravu.

Na jednoj strani je trener koji želi da već sada priprema ekipu za Mundijal 2030, a na drugoj legenda koja smatra da se iskustvo ne sme odbaciti samo zbog godina.