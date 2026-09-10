Susret je na programu u četvrtak od 19 časova...
Fudbal
CRVENO-BELI GOSTUJU U SURDULICI: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Radnik - Zvezda
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Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 19 časova gostuju Radniku u Surdulici u odloženom meču 3. kola Super lige Srbije.
Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos čeka vas na Areni Sport Premium 2.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovoj utakmici? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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