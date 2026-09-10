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Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 19 časova gostuju Radniku u Surdulici u odloženom meču 3. kola Super lige Srbije.

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos čeka vas na Areni Sport Premium 2.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovoj utakmici? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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Penal za Crvenu zvezdu u derbiju Izvor: Arena Sport