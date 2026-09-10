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U novobeogradskom Bloku 45 održan je sedmi Humanitarni memorijalni turnir „Jovan Milosavljević“, koji je ove godine okupio 48 ekipa, ali rezultat na terenu ponovo nije najvažniji.Ovogodišnji turnir posvećen je prikupljanju sredstava za Vuka Petkovića, a veliko finale jedne od najlepših humanitarnih priča Novog Beograda upriličen je bio prošle nedelje.

Sve je počelo zbog jednog Joce

Jovan Joca Milosavljević rođen je 28. aprila 1991. godine, a oni koji su ga poznavali i danas ga opisuju gotovo istim rečima nasmejan, vedar, hrabar i uvek spreman da pomogne.Bio je momak anđeoskog osmeha, zaljubljenik u druženje i fudbal i čovek oko kojeg su se okupljali ljudi različitih generacija. Kažu da je umeo da pronađe zajednički jezik sa svima -od malih klinaca do najstarijih komšija.

Posebno mesto u njegovom životu imao je fudbal. Voleo je Crvenu zvezdu, ali i argentinsku Boku juniors i, naravno, Dijega Armanda Maradonu. Kada je Joca prerano preminuo, njegovi prijatelji odlučili su da uspomenu na njega sačuvaju upravo onako kako bi on verovatno najviše voleo kroz fudbal, druženje i pomaganje drugima.

00:25 Humanitarni turnir u bloku 45 Izvor: Privatna arhiva

Turnir koji je prerastao Blok 45

Tako je 2020. godine nastao Humanitarni memorijalni turnir „Jovan Milosavljević“.Mesto održavanja nije slučajno. Turnir se igra u čuvenom „Kavezu“ u Bloku 45, mestu na kojem je Joca igrao fudbal, provodio vreme sa prijateljima i stvarao uspomene koje njegovi drugari i danas čuvaju.Ono što je počelo kao okupljanje u znak sećanja na prijatelja, tokom godina je izraslo u veliku humanitarnu manifestaciju koja okuplja stotine učesnika i hiljade posetilaca, uz sve veći broj sponzora, partnera i ljudi koji žele da pomognu.Do sada je zahvaljujući turniru pomoć dobilo više od 15 dece, a za njihovo lečenje i terapije prikupljeno je više od sedam miliona dinara.Samo pre dve godine prikupljeno je 2.092.980 dinara, dok je prošlogodišnji turnir postavio novi rekord 3.693.000 dinara. Do tog rezultata došlo se zajedničkim snagama učesnika, posetilaca, organizatora, sponzora i donatora, kroz kotizacije ekipa, prodaju hrane i pića, humanitarne licitacije dresova poznatih sportista, izvođenje penala i brojne druge akcije.

Ove godine svi igrali za Vuka

Sedmo izdanje turnira trenutno je u toku, a Kavez je još jednom postao mesto na kojem se fudbal igra sa mnogo većim ciljem od osvajanja pehara.Ove godine organizatori su odlučili da sredstva prikupljaju za Vuka Petkovića. Poruka organizatora je jednostavna da se zajedničkim snagama pomogne Vuku i njegovoj porodici, a svaki učesnik, posetilac i donator može da bude deo te borbe.

Na turniru je igralo čak 48 ekipa.

Među ekipama koje su izborile plasman u osminu finala su Jocina ekipa, Kravica, Anglomanijski Srbi, Barber Shop Simba, OKTO, Igraj svoju igru, Petar Šobot, Natalija Ursulov, Starija, Delije sever, Luka Jovanović, Mađioničari, Velibor Dunjić i Flamingosi. Ipak, ime ovogodišnjeg pobednika je taj da samo jedan od rezultata turnira. Onaj mnogo važniji biće poznat kada se sabere koliko je novca prikupljeno za Vuka.

Veliko finale u znaku humanosti

Završnica turnira je bila u Bloku 45.Pored završnih utakmica, posetioci su bili deo humanitarne licitacije dresova, izvođenje humanitarnih penala i različite akcije sa nagradama koje su obezbedili brojni sponzori turnira.Za one koji nisu bili mogućnosti da dođu, pomoć za Vuka moguće je poslati i SMS porukom -broj 219 na 2407, po ceni od 200 dinara.

Sećanje koje živi

Posle sedam izdanja, turnir „Jovan Milosavljević“ odavno više nije samo lokalno fudbalsko takmičenje.On je postao dokaz šta može da nastane kada se sećanje na jednog čoveka pretvori u želju da se pomogne drugome.Jocini prijatelji nisu napravili spomenik pored kojeg će ljudi prolaziti. Napravili su nešto što živi. Svake godine vraćaju se u Kavez. Igraju fudbal koji je Joca voleo. Okupljaju stare i stiču nove prijatelje. Prepričavaju priče. Smeju se. I prikupljaju novac za decu kojoj je pomoć potrebna.Zato se svake godine, kada se lopta zakotrlja terenom u Bloku 45, ponovo čuje:

„Sećaš se kada je Joca...“

I dok god bude bilo tih priča, dok god se bude igralo i dok god sećanje na jednog prijatelja bude pomagalo nekom drugom detetu – Jovan Joca Milosavljević biće tu.

Ove godine, zajedno sa svojim drugarima, igra za Vuka.