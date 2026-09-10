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Čikago Fajer i Inter Majami remizirali su 1:1, ali je veliki derbi ostao u senci žestokog sukoba na terenu.

Sve je počelo u završnici meča! Robert Levandovski našao se u žestokoj raspravi sa Rodrigom De Paulom, a Argentinac nije birao reči.

Levandovski je prethodno pogodio za domaćina, dok je Kazemiro početkom drugog poluvremena poravnao rezultat. A onda je pred sam kraj došlo do incidenta koji je bacio sve ostalo u drugi plan.

1/4 Vidi galeriju Robert Levandovski sukob na meču Čikago Fajer - Inter Majami Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia, Shaina Benhiyoun / Zuma Press / Profimedia

Sve je počelo sa Frejom

Levandovski je u završnici meča ušao u raspravu sa Janom Frejom. Bilo je koškanja i guranja, a situacija je mogla da izmakne kontroli.

Tada se u sukob umešao Rodrigo De Paul.

Argentinac je stao u zaštitu saigrača, prišao Levandovskom i počeo žestoko da mu se obraća. Njih dvojica su ostali licem u lice, a strani mediji navode da su razmenili nekoliko vrlo oštrih reči.

A onda je De Paul otišao korak dalje.

Prema snimcima koje prenose argentinski i latinoamerički mediji, vezista Inter Majamija poručio je Poljaku:

"Ko si ti, tupane? Ja sam osvojio dve Kopa Amerike i Svetsko prvenstvo. A ti?"

Levandovski, umesto da nastavi raspravu, navodno je na provokaciju odgovorio smehom.

I upravo taj detalj dodatno je raspalio priču.

De Paul izvukao najveće trofeje

Argentinac je u raspravi posegao za onim što mu niko ne može osporiti - sa reprezentacijom Argentine osvojio je Svetsko prvenstvo 2022. i dve Kopa Amerike, 2021. i 2024. godine.

Levandovski, sa druge strane, iza sebe ima ogromnu klupsku karijeru, ali sa reprezentacijom Poljske nije osvojio veliki seniorski trofej.

Zbog toga je De Paulova prozivka posebno odjeknula: u svega nekoliko sekundi prebacio je razgovor sa incidenta na pitanje ko je šta osvojio.

Španski i argentinski mediji duel su opisali kao jedan od najzanimljivijih incidenata utakmice, dok je argentinski "TyC Sports" naveo da su dvojica fudbalera, koji se dobro poznaju još iz vremena velikih evropskih okršaja, u završnici "rekli jedan drugom svašta2.

Levandovski je, međutim, imao poslednju reč na terenu u drugom smislu - postigao je gol za Čikago, svoj šesti u MLS sezoni. Kazemiro je potom izjednačio za Inter Majami posle asistencije Mesija iz kornera.

Tako je derbi završen bez pobednika, ali je obračun De Paula i Levandovskog postao priča večeri.