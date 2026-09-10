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Evropska fudbalska federacija (UEFA) uvodi veliku promenu u kvalifikacijama za Ligu Evrope od naredne sezone, a nova pravila uticaće i na predstavnike Srbije.

Najvažnija novina odnosi se na treće kolo kvalifikacija, u kojem će postojati dva odvojena puta - put šampiona i glavni put.

Odvojeni putevi u trećem kolu

Na putu šampiona naći će se klubovi koji u Ligu Evrope prelaze nakon eliminacije u šampionskom putu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Istovremeno, postojaće i glavni put, koji obuhvata ostale učesnike kvalifikacija za Ligu Evrope.

U trećem kolu ove dve staze biće odvojene, što znači da će klubovi sa puta šampiona igrati protiv ekipa iz iste staze, dok će se učesnici glavnog puta međusobno boriti za plasman u plej-of.

To donosi značajnu promenu u odnosu na dosadašnji sistem, jer se kvalifikacije u ovoj fazi jasno dele prema putu kojim je klub stigao do Lige Evrope.

Putevi se spajaju u plej-ofu

Razdvajanje, međutim, važi samo za treće kolo. U plej-ofu Lige Evrope dolazi do spajanja dve staze.

Pobednici trećeg kola sa puta šampiona i glavnog puta tada ulaze u zajedničku borbu za plasman u ligašku fazu, pa mogu da se sastanu i klubovi koji su do tog trenutka prošli različitim putevima.

Nova pravila tako donose jasnu promenu u trećem kolu kvalifikacija, dok će plej-of predstavljati završni korak u kojem se sve ekipe ponovo objedinjuju.

Za srpske klubove to znači da će put do ligaške faze Lige Evrope od naredne sezone zavisiti i od toga na koji način su stigli do kvalifikacija, ali i od toga u kojoj se fazi takmičenja nalaze.

Šta to znači za Srbiju?

Za srpske klubove ovo je važno zbog načina na koji će se kroz evropske kvalifikacije dolaziti do Lige Evrope.

UEFA pravila predviđaju da nacionalni savezi mogu da prijave osvajača nacionalnog kupa, kao i određeni broj klubova iz domaćeg prvenstva, u zavisnosti od mesta koje savez zauzima na UEFA rang-listi. Tačna raspodela mesta može da se menja u zavisnosti od rezultata domaćih i evropskih takmičenja.

Posebno je bitno što klub koji ispadne iz šampionskog puta kvalifikacija za Ligu šampiona u drugom kolu prelazi u treće kolo Lige Evrope na put šampiona.

Ako ispadne u trećem kolu Lige šampiona, evropski put nastavlja u plej-ofu Lige Evrope, gde se već spajaju šampionski i glavni put.

Drugim rečima, status kluba u kvalifikacijama za Ligu šampiona direktno određuje put kojim može da nastavi u Ligi Evrope.

Velika promena u odnosu na dosadašnji sistem

Nova struktura tako donosi jasniju podelu u trećem kolu, ali ne pravi dva potpuno odvojena takmičenja.

Put šampiona postoji samo u trećem kolu Lige Evrope, dok se u plej-ofu svi putevi ponovo ukrštaju.

To je i najvažnija stvar koju će srpski klubovi morati da imaju na umu kada budu gledali moguće rivale u evropskim kvalifikacijama od naredne sezone.