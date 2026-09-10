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Era Frenkija de Jonga u Barseloni mogla bi da se završi već tokom zimskog prelaznog roka.

Kako prenose holandski "De Telegraaf" i brojni evropski mediji, čelnici katalonskog giganta više ne smatraju 29-godišnjeg vezistu nedodirljivim i spremni su da saslušaju ponude za njega već u januaru.

A u celoj priči posebno bode oči novac.

Barselona je De Jonga dovela iz Ajaksa 2019. godine za 86 miliona evra, a sada, sedam godina kasnije, Katalonci bi bili zadovoljni sa 50 miliona evra, uz još 15 miliona kroz bonuse. Dakle, maksimalna vrednost transfera mogla bi da bude 65 miliona evra.

Dakle, Barsa je spremna da ga se odrekne za 50 miliona garantovanog novca!

1/7 Vidi galeriju Frenki de Jong u dresu Barselone Foto: Manu Reino / DeFodi Images / Profimedia, Gongora/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Pressinphoto / ddp USA / Profimedia

Traže kupca za januar

Prema informacijama koje stižu iz Holandije, predsednik Đoan Laporta i sportski direktor Deko rade na pronalaženju kluba koji bi bio spreman da ispuni finansijske zahteve Barselone.

Posebno se gledaju Premijer liga i Saudijska Pro liga, tržišta koja imaju finansijsku snagu da iznesu ovakav transfer. Za sada, međutim, nema konkretne ponude koja bi značila da je posao blizu realizacije.

De Jong je pritom i dalje deo Barseloninog kadra, pa njegov odlazak nije gotova stvar. Holanđanin ima ugovor do 2029. godine, a u međuvremenu je ostao i deo kapitenske grupe.

Ipak, poruka iz Barselone je jasna - više nije nedodirljiv.

A ako se pojavi kupac spreman da plati 50 miliona evra, uz mogućnost da kroz bonuse cifra poraste na 65 miliona, Katalonci bi mogli da naprave jedan od najvećih rezova u veznom redu.