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Kapiten fudbalske reprezentacije Hrvatske i as Milana, Luka Modrić, 9. septembra proslavio je 41. rođendan.

Kapiten reprezentacije Hrvatske - Luka Modrić, Mundijal 2026. Foto: Cole BURSTON / AFP / Profimedia, Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Modrić je rođendan proslavio u društvu porodice. Uz njega su bili majka, Srpkinja Radojka i otac, Hrvat Stipe i svi su se skupili kako bi uveličali ovaj datum.

Luka retko kada kači slike sa majkom na svoj Instagram profil, pa je ovo bila jedinstvena prilika da ih vidimo zajedno i nasmejane i ova fotka zapalila je društvene mreže.

Luka Modrić
Foto: Printscreen / Instagram

Da li znate priču o poreklu Luke Modrića?

Kapiten reprezentacije Hrvatske Luka Modrić je iz mešovitog braka. Mnogima je nepoznata činjenica da je Luka Modrić po očevoj strani Hrvat - dok je njegova majka Srpkinja.

Uz to treba napomenuti i da su članovi njegove familije sa majčine strane stradali u Drugom svetskom ratu, kao i da je jedan od zapovednika vojske Republike Srpske Krajine bio njegov blizak rođak.

Poslednjih godina mnogo se priča i piše o poreklu Luke Modrića, najboljeg hrvatskog fudbalera svih vremena i jednom od najboljih igrača današnjice.

Vedeta Milana i kapiten reprezentacije Hrvatske već godinama nosi dres nacionalnog tima, ali on ima i srpsko poreklo. Lukina majka Radojka je Srpkinja iz sela Kruševo nadomak Obrovca. Ovo naselje, pretežno naseljeno Hrvatima, trenutno broji oko 1.100 ljudi, a Dopuđi su od davnina bili jedina srpska familija u njemu. Po popisu iz 1991. u mestu je živelo 107 Srba.

Sa druge strane loze Modrić je poreklom iz sela Zaton Obrovački, a Luka je do šeste godine živeo u rodnom mestu svog oca Stipeta. Zbog rata na prostoru današnje Hrvatske porodica se 1991. godine seli u Zadar, gde je Luka odrastao i napravio prve fudbalske korake.

Njegov talenat u ekipi Zadra brzo je primetio Dinamo koji ga je već sa 15 godina odveo u Zagreb. Od 2001. godine Modrić je član reprezentativnih selekcija Hrvatske, a polovično srpsko poreklo posebno je isplivalo u centar pažnje kada je slavio najveći uspeh u dresu reprezentacije.

Posle Svetskog prvenstva u Rusiji gde su Hrvati igrali finale, Luka Modrić je na dočeku u rodnoj zemlji pevao uz kontroverznog Marka Perkovića Tompsona, muzičara koji veliča ustaški pokret, Nezavisnu državu Hrvatsku i genocid nad Srbima koji je sproveden tokom Drugog svetskog rata. Njih dvojica su, uz još nekoliko fudbalera i selektora Zlatka Dalića, bili centralne figure proslave nakon poraza od Francuske u finalu Mundijala.

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Dopuđi stradali u Jasenovcu

Proslava uz čoveka koji veliča ustaški pokret nikada nije prikladna, a posebno je zabrinjavajuće kada se ima u vidu da su navodno članovi Lukine familije stradali u logoru Jasenovac. Po podacima iz ovog logora, najmanje tri osobe sa prezimenom Dopuđ iz mesta Kruševo izgubile su život u zloglasnom logoru. Na spisku žrtava nalaze se Anica, Simica i Božo Dopuđ, a pretpostavlja se da žrtava ima još pošto dokumentacija o svim zločinima nije potpuna.

Takođe, pojedini izvori iz Hrvatske navodili su prethodnih godina da je tokom građanskog rata na prostoru bivše Jugoslavije do temelja spaljena porodična kuća Lukine majke. U jednom od napada u okolini Zadra, hrvatski vojnici uništavali su imovinu Srba i u selu Kruševo, gde je samo familija Dopuđ bila srpska. Nakon početka rata na prostoru današnje Hrvatske Luka Modrić i njegova porodica već su živeli u Zadru koji nije bio deo Republike Srpske Krajine. Sa druge strane, na teritoriji koju su Srbi proglasili za svoju držvu ratovao je njegov bliski rođak.

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Ko je bio Jovo Dopuđ?

U pričama o srpskom poreklu Luke Modrića najčešće se kao njegov rođak pominje Jovo Dopuđ. Nekadašnji jugoslovenski i srpski ratni oficir, komandant 4. lake brigade 7. severnodalmatinskog korpusa Srpske vojske Krajine blizak je rođak Radojke Dopuđ, Lukine majke.

On je svojevremeno bio major u vojsci Republike Srpske Krajine, a na svoj zahtev demobilisan je 1993. godine, nakon operacije "Maslenica". Pod ovim kodnim nazivom vodi se hrvatsko kršenje demarkacione linije koju je postavio UNPROFOR i napad na srpska sela u predelu Maslenice, Velebita i na pravcu Obrovac - Gračac.

Samo tokom ovog napada iz svojih domova proterano je preko 10.000 Srba, a preko 500 je izgubilo živote u udarima hrvatskih jedinica. Situacija na frontu bila je katastrofalna za jedinice Republike Srpske Krajine, pa su kao pomoć na ovaj deo teritorije stigle i pojedine jedinice iz Republike Srpske.

Jovo Dopuđ
Foto: Screenshot

Ujak Luke Modrića Jovo Dopuđ doselio se u Srbiju nakon pada Republike Srpske Krajine i ostatak života proveo je u Beogradu. Preminuo je 2017. u 70. godini, a sahranjen je na groblju Orlovača. Tokom suđenja u Hagu bio je svedok u postupku protiv hrvatskog generala Gotovine. Dopuđ je svedočio kako je Ante Gotovina izdao naređenje o granatiranju civilnih objekata poput doma zdravlja, gradske kafane, autobuske stanice i doma kulture, što je za posledicu imalo progon Srba iz Republike Srpske Krajine.

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Simi i Luka Modrić  Izvor: tiktok/@tiktokbalkans