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Fiorentina je povukla šokantan potez i uručila otkaz Fabiju Grosu posle samo tri utakmice na klupi!

Heroj Italije sa Mundijala 2006. tako je ekspresno završio svoju kratku avanturu u Firenci, a iza svega navodno stoji mnogo više od katastrofalnog starta sezone.

Italijanski klub je šturo saopštio da je Fabio Groso razrešen dužnosti trenera prvog tima, čime je stavljena tačka na saradnju koja je trajala svega nekoliko nedelja.

Tri utakmice, tri poraza i očajan učinak

Groso je sezonu u Seriji A otvorio katastrofalno – tri meča, tri poraza, devet primljenih i samo jedan postignut gol. Ipak, prema pisanju italijanske "Gazete", rezultati nisu bili jedini razlog zbog kojeg je došlo do potpunog kraha.

Navodno su Groso i sportski direktor Fabio Paratići u početku bili potpuno usklađeni. Paratići je čak i posle poslednjeg poraza od Torina javno stao iza trenera i pokušao da ga ubedi da ostane do reprezentativne pauze, kada bi se donela konačna odluka.

Ali onda je sve eksplodiralo.

"Ako me voliš, daj mi otkaz!"

Prema navodima italijanskih medija, tokom jednog od razgovora Groso je Paratićiju poručio:

"Ako me voliš, daj mi otkaz!"

Ta rečenica je, kako se navodi, bila kap koja je prelila čašu.

Situacija se dodatno pogoršala tokom poslednjeg sastanka dvojice funkcionera. Groso je navodno ponovio da više ne želi da trenira Fiorentinu, ali istovremeno nije podneo ostavku niti je jasno pristao na sporazumni raskid.

Uz to, trener je navodno priznao da nije siguran da može da pronađe izlaz iz krize sa trenutnim sastavom.

Fiorentina sprema još jedan udarac?

Tu, međutim, drama možda nije završena.

Kako piše "Gazeta", pravni tim Fiorentine sada proverava da li postoji osnov za disciplinski postupak protiv Grosa. Klub navodno smatra da je svojim ponašanjem i ponovljenim porukama da želi da napusti funkciju mogao da prekrši određene odredbe ugovora.

Ukoliko bi postupak bio pokrenut, Groso bi dobio rok od pet dana da iznese svoju odbranu, a čitav slučaj bi u krajnjem epilogu mogao da dovede i do otkaza iz opravdanog razloga.

Tako je priča koja je trebalo da bude početak novog poglavlja za heroja Italije sa Mundijala 2006. dobila potpuno neočekivan i buran kraj.