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Bivši fudbaler Partizana, Ajazdin Nuhi, pronađen je mrtav, a kako navodi Telegraf, sumnja se na samoubistvo...

1/9 Vidi galeriju Ajazdin Nuhi Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

Nuhi je pronađen mrtav u 46. godini i to u svojoj kući u Borči.

Ajazdin Nuhi rođen je 10. oktobra 1979. godine, a tokom karijere nastupao je za Čukarički, Partizan, Legiju, Smederevo, Zetu, Mogren, OFK Beograd, Napredak, BSK iz Borče i Kolubaru.

Karijeru je završio u sezoni 2014/15.

Partizan

U leto 2001. godine Nuhi je prešao u Partizan, tada jednog od najvećih klubova u zemlji. U crno-belom dresu proveo je period od 2001. do 2004. godine, uz pozajmice u Legiju iz Varšave i Sartid iz Smedereva.

Prva sezona u Partizanu bila mu je posebno značajna. Crno-beli su osvojili titulu prvaka SR Jugoslavije u sezoni 2001/02, a Nuhi je bio deo ekipe koja je završila sezonu na prvom mestu. U prvenstvu je te sezone zabeležio 22 nastupa kao starter i još jedan ulazak sa klupe, odnosno ukupno 23 nastupa, bez postignutog gola.

Partizan je te sezone osvojio prvenstvo ispred konkurencije, a među saigračima Nuhija bili su brojni poznati fudbaleri tog vremena, među njima Saša Ilić, Igor Duljaj, Zvonimir Vukić, Ivica Iliev, Vladimir Ivić, Danko Lazović i Branko Savić.

Crno-beli su igrali i u Kupu UEFA. Nuhi je bio u sastavu Partizana u evropskim utakmicama protiv Sportinga, Santa Kolome i bečkog Rapida.

Bio cenjen među navijačima

Zanimljiv detalj iz tog perioda govori i o tome da Nuhi nije bio tek prolazna figura u timu.

U izboru navijača Partizana za najboljeg igrača kluba u 2002. godini, zauzeo je sedmo mesto, sa 3,7 odsto glasova.

Ipak, konkurencija za mesto u timu bila je velika. Sam Nuhi je nekoliko godina kasnije u intervjuu govorio da je u Partizanu bilo više igrača koji su igrali na njegovoj poziciji i da zbog toga nije uspevao da dobije kontinuitet.

Pozajmica u Legiji

U januaru 2003. godine Nuhi je otišao u Legiju iz Varšave na šestomesečnu pozajmicu. Transfer je bio posebno zanimljiv jer ga je u Poljsku doveo trener Dragomir Okuka, koji ga je poznavao još iz vremena kada je vodio Čukarički.

Nuhi je za Legiju odigrao 10 prvenstvenih utakmica, bez gola, a imao je i dve asistencije. Debitovao je protiv Amike Vronki u utakmici koju je Legija dobila 4:3.

U jednom tadašnjem intervjuu govorio je da se nada da će ostati u Varšavi duže od prvobitno planiranih šest meseci. Za Legiju je, kako je pričao, izabrao poznatu sredinu upravo zbog Okuke i nekoliko igrača koje je poznavao iz Srbije.

Igrao za Zetu, OFK i Mogren

Posle Partizana, Nuhi je nastavio karijeru u regionu.

Igrao je za Zetu, gde je proveo dve sezone, zatim za OFK Beograd, a potom i za crnogorski Mogren. U Mogrenu je dočekao jedan od novih uspeha u karijeri - klub je u sezoni 2010/11 osvojio titulu prvaka Crne Gore.

Kasnije je nastupao i za Napredak iz Kruševca, BSK Borču i Kolubaru, čime je njegov profesionalni put obuhvatio više od decenije igranja.

Prema dostupnoj statistici, Nuhi je tokom seniorske karijere upisao 336 prvenstvenih nastupa i 25 golova. Nastupao je i za reprezentaciju SR Jugoslavije do 21 godine, za koju je zabeležio jedan nastup.

Od fudbala se oprostio nakon karijere u kojoj je promenio veliki broj klubova, ali je Partizan ostao jedan od najvažnijih tragova njegovog fudbalskog puta, upravo je sa crno-belima osvojio prvenstvenu titulu i nastupao u evropskim takmičenjima.

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