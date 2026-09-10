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Vest da je bivši fudbaler Partizana, Ajazdin Nuhi (46), pronađen mrtav, duboko je potresla sve u Srbiji.

Nuhi je pronađen u svojoj kući u Borči, a sumnja se na samoubistvo, preneo je Telegraf.

1/9 Vidi galeriju Ajazdin Nuhi Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

Tokom svoje karijere Ajazdin Nuhi ostavio je dubok trag u Partizanu, a svojovremeno je bio deo jednog meča koji je kasnije postao i istorijski. Te 2002. godine u Humsku je stigao lisabonski Sporting, a prvi evropski meč u karijeri odigrao je 17-godišnji Kristijano Ronaldo. I - nije se dobro proveo!

Posle 3:1 za crno-bele u Lisabonu, Sporting je istim rezultatom dobio 90 minuta borbe u Humskoj, ali je tim Ljubiše Tumbakovića dao dva gola u produžecima i prošao dalje - 3:3. Susret je odigran u okviru prvog kola Kupa UEFA, Nuhi je proveo čitav meč na terenu, a bilo je više nego dramatično i neizvesno.

Meč u Beogradu igran je pred praznim tribinama, jer je UEFA kaznila Partizan zbog prethodnih izgreda navijača.

Portugalci su tog 3. oktobra 2002. godine poveli u 14. minutu golom Tonjita. Rezultatom 0:1 otišlo se na odmor.

U 55. minutu Kutuzov je udarcem glavom prvo pogodio stativu, a potom natrčao na odbijenu loptu i zatresao mrežu za 0:2. Bio je to veliki propust odbrane crno-belih. Tek tada je Partizan zaigrao bolje.

U 78. minutu Andrija Delibašić je smanjio na 1:2 posle centaršuta Damira Čakara sa leve strane.

Kada se očekivalo da će crno-beli u regularnom toku obezbediti plasman u narednu rundu, Sporting je anulirao minus iz Lisabona. U 83. minutu promaju u odbrani Partizana iskoristio je Tonjito koji je ubacio na peterac, gde je Kontreras sam bez problema zatresao praznu mrežu - 1:3.

U poslednjem minutu Sporting je prvo pogodio stativu, da bi na drugoj strani Bečanović glavom šutirao pored gola.

Usledili su produžeci. U 109. minutu rezervista Dejan Živković postigao je gol glavom posle centaršuta sa desne strane. Konačan rezultat postavio je Damir Čakar, posle asistencije Bečanovića.

"Partizan je odigrao katastrofalno. Sve dobro što smo uradili - uradili smo u poslednjih 15 minuta", ocenio je trener Ljubiša Tumbaković.

Za Partizan su igrali: Radiša Ilić, Nuhi, Mišković, Savić, Stojanoski, Duljaj, Trobok, Saša Ilić, Delibašić (od 94. Živković), Lazović (od 85. Bečanović), Iliev (od 60. Čakar).

Zanimljivo je da je Partizan i u drugom kolu Kupa UEFA igrao produžetke, ali ne tako uspešno. Naime, kod kuće je savladao Slaviju (opet) 3:1, a onda istim rezultatom izgubio u Pragu, da bi posle dodatnih pola sata bilo 5:1 za Čehe.

Posebno je tragičan detalj da je na ovom meču deo Partizana bio i Radiša Ilić, koji je doživeo istu sudbinu kao Ajazdin Nuhi, ali i Andrija Delibašić koji je preminuo posle teške bolesti.

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