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Kampanja „JA NAVIJAM ZA SRBIJU“ seli se tamo gde se ljubav prema reprezentaciji najlepše pokazuje – na tribine.

Fudbalski savez Srbije poziva osnovne škole, škole fudbala i fudbalske klubove koji rade sa decom osnovnoškolskog uzrasta da organizovano dođu na stadion „Rajko Mitić“ i budu uz reprezentaciju Srbije u prvim utakmicama UEFA Lige nacija.

SRBIJA – GRČKA

24. septembar 2026. 20,45

Stadion „Rajko Mitić“, Beograd

SRBIJA – HOLANDIJA

27. septembar 2026. 18,00

Stadion „Rajko Mitić“, Beograd

Dva velika rivala, dve velike fudbalske večeri i prilika da tribine ispunimo onima zbog kojih je kampanja „JA NAVIJAM ZA SRBIJU“ i nastala – novim generacijama navijača naše reprezentacije.

Jer kult reprezentacije gradi se od malih nogu.

Prvim odlaskom na stadion. Prvim golom Srbije koji se slavi sa hiljadama drugih ljudi. Prvim zajedničkim navijanjem sa drugarima. Trenutkom kada igrači koje gledaš na televiziji i čija imena nosiš na dresu postanu tvoji heroji uživo.

Zato želimo da što više dece iz Beograda i cele Srbije bude deo ovih utakmica.

Da vide Orlove uživo.

Da obuku dres Srbije.

Da sa tribina kažu:

JA NAVIJAM ZA SRBIJU!

KAKO DO ULAZNICA?

Za organizovan dolazak potrebno je da predstavnik osnovne škole, škole fudbala ili fudbalskog kluba prijavi grupu dece za jednu ili obe utakmice koristeći e-mail adresu velibor.djuric@fss.rs najkasnije do srede, 23. septembra u podne za utakmicu Srbija – Grčka (20,45), odnosno do petka, 25. septembra u podne za utakmicu Srbija – Holandija (18,00).

Prilikom prijave potrebno je dostaviti:

– naziv škole, škole fudbala ili kluba;

– ime i prezime odgovornog punoletnog lica (minimum jedno punoletno lice na 15 dece);

– kontakt telefon;

– spisak dece koja dolaze na utakmicu;

– informaciju za koju utakmicu se grupa prijavljuje – Srbija–Grčka (20,45), Srbija–Holandija (18,00) ili obe.

Ulaznice će biti moguće preuzeti na dan utakmice kod VOLONTERA FSS između istočne i južne tribine stadiona ”Rajko Mitić” dva sata pre početka utakmice, pa do prvog sudijskog zvižduka.

BROJ BESPLATNIH ULAZNICA JE OGRANIČEN.

Dresovi mogu da se menjaju. Fudbalski idoli takođe. Ali grb za koji navijamo ostaje isti.

JEDNA ZEMLJA. JEDNA REPREZENTACIJA. NAŠA SRBIJA.

JA NAVIJAM ZA SRBIJU!