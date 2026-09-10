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Današnja vest o smrti Ajazdina Nuhija potresla je fudbalsku javnost.

Ajazdin Nuhi bio je jedno od poznatih fudbalskih imena sa početka 2000-ih. U dresu Partizana stigao je do titule prvaka države, igrao evropske utakmice, a potom karijeru nastavio i u inostranstvu, gde je nosio dres poljske Legije.

Njegov fudbalski put trajao je više od decenije i vodio ga je kroz brojne klubove u Srbiji, Crnoj Gori i Poljskoj, a najveći trag ostavio tokom perioda provedenog među crno-belima.

1/9 Vidi galeriju Ajazdin Nuhi Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

Sada se Partizan od njega oprostio dirljivim saopštenjem.

- Fudbalski klub Partizan sa velikom tugom oprašta se od svog nekadašnjeg fudbalera Ajazdina Nuhija, koji nas je danas napustio u 46. godini života.

Nuhi je u crno-belom dresu odigrao 29 utakmica i bio deo generacije koja je 2002. godine osvojila titulu šampiona države. Za Partizan je nastupao i na evropskoj sceni, između ostalog u utakmici protiv Sportinga iz Lisabona.

Po odlasku iz Partizana, 2004. godine prešao je u Zetu, a tokom karijere nastupao je i za OFK Beograd, Mogren, Napredak iz Kruševca, BSK Borču i Kolubaru, u kojoj je 2013. godine završio igračku karijeru.

Fudbalski klub Partizan upućuje najiskrenije saučešće porodici, prijateljima i svima koji su ga poznavali.

Počivaj u miru - stoji u saopštenju FK Partizan.

Partizan

U leto 2001. godine Nuhi je prešao u Partizan, tada jednog od najvećih klubova u zemlji. U crno-belom dresu proveo je period od 2001. do 2004. godine, uz pozajmice u Legiju iz Varšave i Sartid iz Smedereva.

Prva sezona u Partizanu bila mu je posebno značajna. Crno-beli su osvojili titulu prvaka SR Jugoslavije u sezoni 2001/02, a Nuhi je bio deo ekipe koja je završila sezonu na prvom mestu. U prvenstvu je te sezone zabeležio 22 nastupa kao starter i još jedan ulazak sa klupe, odnosno ukupno 23 nastupa, bez postignutog gola.

Partizan je te sezone osvojio prvenstvo ispred konkurencije, a među saigračima Nuhija bili su brojni poznati fudbaleri tog vremena, među njima Saša Ilić, Igor Duljaj, Zvonimir Vukić, Ivica Iliev, Vladimir Ivić, Danko Lazović i Branko Savić.

Crno-beli su igrali i u Kupu UEFA. Nuhi je bio u sastavu Partizana u evropskim utakmicama protiv Sportinga, Santa Kolome i bečkog Rapida.