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Demba Sek bi mogao da napusti Partizan u narednih nekoliko dana, ukoliko stručni štab na čelu sa Sašom Ilićem dozvoli transfer Senegalcu.

Krilni fudbaler crno-belih Demba Sek otkupljen je ovog leta od strane Torina za sumu od 1.400.000 evra, a sada bi klub iz Humske mogao da ostvari skoro tri puta veći profit.

Demba Sek na 180. večitom derbiju između Crvene zvezde i Partizana Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe

Arapi spremni da plate

Partizan za Demba Seka ima ponudu od strane Al Šardže, kluba iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, piše portal Maxbetsport. Arapi su spremni odmah da na račun crno-belih uplate sumu od 4.000.000 evra, a onda još milion kroz bonuse, ukoliko ih naravno ostvari Senegalac. Sada je sve na sportskom i finansijskom sektoru Partizana, oni su ti koji moraju doneti odluku.



Činjenica je da je Partizanu potreban novac, a isto tako na krilnim pozicijama imaju zdravu konkurenciju, pa bi se eventualnim odlaskom Demba Seka u Emirate otvorio prostor za Nikolu Čumića, koji je baš iz tih razloga i doveden iz ruskog Rubina. I sam Sek bi imao daleko veću platu u Al Šarži, nego u Partizanu, pa je i on raspoložen da dođe do transfera.

1/10 Vidi galeriju Demba Sek Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Hteo ga i Hetafe

Al Šardža se trenutno nalazi na petom mestu tabele šampionata Ujedinjenih Arapskih Emirata, a prvi trener kluba je Portugalac Žoze Morais, koji je zamenio Srbina Miloša Milojevića. Od srpskih fudbalera dres ovog kluba nosi Vladimir Prijović, koji igra na mestu levog beka i koji je ranije bio član Spartaka, Napretka i danskog Olborga, a ponikao je u mlađim kategorijama Crvene zvezde.

Valja podsetiti da je Demba Sek posle utakmice protiv Hetafea, u plej-ofu za plasman u Ligu konferencije bio velika želja trenera španskog kluba Hozea Bordalasa. Međutim, ekipa iz predgrađa Madrida želela je da Senegalca plaća u ratama, što nije odgovaralo Partizanu. Naime, Hetafe je zbog finansijskog fer-pleja predložio da plati pozajmicu 500.000 evra, a onda u junu obavezan otkup od 4,5 miliona evra.

Demba Sek na utakmici Partizana i OFK Beograda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Zahvalan Partizanu

Demba Sek je na početku prelaznog roka bio interesantan klubovima iz Italije. Pre nego što ga je Partizan zvanično otkupio u junu od Torina, za Senegalca su se raspitivali i pojedini klubovi iz italijanske Serije A i Serije B, poput Frozinonea i Katancara, gde je ranije igrao na pozajmicama. Međutim, klub iz Beograda je aktivirao otkupnu klauzulu i potpisao sa njim ugovor do leta 2029. godine.

Jednom prilikom Demba Sek je otkrio da je odluku da dođe u Srbiju i Partizan doneo posle savetovanaj sa Sašom Lukićem, reprezentativcem Srbije, sa kojim je igrao u Torinu i koji mu je mnogo pomogao, kada je ušao u prvi tim.

- Partizan mi je mnogo pomogao u karijeri. Retko ko me je hteo posle teške sezone, a danas sam zahvaljujući Partizanu opet tražen na tržištu. Ovog leta dobio sam mnogo ponuda, sa mnogo više novca. Ali, ne razmišljam na taj način. Ukoliko klub proceni da sam potreban Partizanu, ja ću ostati - rekao je nedavno Demba Sek.

Marko Arnautović i Demba Sek na 180. večitom derbiju Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Prijatelj sa Markom Arnautovićem

Demba Sek uvek je davao maksimum na terenu, posebno u derbijima protiv Crvene zvezde. Međutim, prošle sezone navukao je gnev navijača Partizana, kada je posle večitog derbija razmenio dres sa Markom Arnautovićem.

Njih dvojica se odlično poznaju iz Italije, iz vremena kada je Arnautović igrao za Bolonju. Poručio je da nije imao bilo kakvu lošu nameru, te da je celu stvar dogovorio sa napadačem Zvezde ranije, pre ubedljivog poraza od 3:0.