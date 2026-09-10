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"Ova odluka je izuzetno teška za mene. Nikada nije bilo ništa veće za mene od igranja za Švajcarsku, ali pod trenutnim okolnostima, jednostavno više ne mogu", naveo je Okafor u objavi na društvenoj mreži Instagram.

Okafor (26) je naveo da ovu odluku nije doneo jer je nezadovoljan svojom minutažom u nacionalnom timu, već zbog načina na koji se Jakin ophodio prema njemu.

"Ono što sam doživeo na Svetskom prvenstvu za mene je bilo utoliko više razočaravajuće. Za mene je to bio najteži period u karijeri. Ne želim njegov poseban tretman. Samo međusobno poštovanje i poverenje, ali ne vidim taj temelj za godine koje dolaze", kazao je Okafor.

1/8 Vidi galeriju Murat Jakin na meču Argentina - Švajcarska Foto: Joeran Steinsiek / imago sportfotodienst / Profimedia

Okafor je jedini put na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu nastupio na utakmici šesnaestine finala protiv Alžira, u kojoj je u igru ušao u 71. minutu.

"Desile su se stvari koje su me duboko pogodile. Poverenje je iznevereno. Obećanja nisu ispunjena. A kada mi je bilo dozvoljeno da igram protiv Alžira, čak i na male greške, daleko od našeg gola, reagovalo se na način koji me je duboko pogodio", rekao je napadač Lidsa.

Reprezentacija Švajcarske je pobedila Alžir i prvi put od 1954. godine došla do četvrtfinala Svetskog prvenstva, u kojem je izgubila od Argentine.

Okaforu je ovogodišnji Mundijal bio drugi na kojem je nastupio za selekciju Švajcarske posle Svetskog prvenstva 2022. godine u Kataru.