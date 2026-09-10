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"Trebalo je da osvojimo jednu titulu, jednu Premijer ligu. Trebalo je da nam ona bude dodeljena. Čelsi je kažnjen, priznali su krivicu, i to je to? Titula bi trebalo da pripadne timu koji je bio drugi", naveo je Poketino, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC) Čelsi je u martu kažnjen sa 10,75 miliona funti nakon što ga je Premijer liga optužila za ranija kršenja pravila takmičenja.

Klubu je takođe ukinuta kazna oduzimanja šest bodova nakon žalbenog postupka.

Čelsi, čiju ekipu je tada predvodio Antonio Konte, završio je sezonu 2016/17 sa sedam bodova prednosti u odnosu na Poketinov Totenhem.

Vlasnici Čelsija Tod Boli i kompanija "Klirlejk kapital" (Clearlake Capital) sami su prijavili 74 slučaja kršenja pravila Fudbalskog saveza Engleske (FA) kada su kupili klub 2022. godine.

1/7 Vidi galeriju Foto galerija Maurisija Poketina Foto: Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia, Jamie Sabau / Getty images / Profimedia, Imagn Images / Sipa USA / Profimedia

Čelsi je priznao da je u periodu od 2011. do 2018. godine vršio tajne isplate neregistrovanim agentima i trećim licima u vezi sa transferima igrača.

"Istina je da se nismo nadmetali pod istim pravilima. Potpuno je opravdano reći da na početku sezone nismo imali iste polazne osnove", rekao je Poketino, koji je vodio ekipu Totenhema od 2014. do 2019. godine.

Totenhem nije osvojio nijedan trofej sa Poketinom na mestu trenera. Argentinski stručnjak je Totenhem doveo do finala Lige šampiona 2019. godine, dok je najbolji plasman u Premijer ligi bilo upravo to drugo mesto iza Čelsija u sezoni 2016/17.

"Možda bismo, uz ista pravila i iste uslove, mogli da dovedemo igrače koji bi poboljšali tim ili postigli više golova. Ne žalim se, to je istina. Ako su priznali da su prekršili pravila, titula prvaka Premijer lige je trebalo da pripadne drugoplasiranom timu. Ne plašim se da kažem istinu. Navijači Čelsija će se ljutiti na mene zbog ovoga, ali da smo mi u Totenhemu prekršili pravila, i ja bih to priznao", kazao je Poketino.

Nakon odlaska iz Totenhema, Poketino je, između ostalog, bio i trener Čelsija, čiju ekipu je vodio u sezoni 2023/24.