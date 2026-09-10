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UEFA je nedavno donela novo pravilo koje će biti od velike pomoći klubovima koji budu prvaci svoje zemlje, a koji se tokom kvalifikacija ne budu plasirali u Ligu šampiona.



Evropska kuća fudbala objavila je pristupnu listu za evropska takmičenja i obelodanila da će ubuduće i u Ligi Evrope šampioni biti razdvojeni od nešampiona.

Fudbaleri Crvene zvezde su u Plzenju ostali bez Lige Evrope Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Logičan potez

UEFA je povukla potez koji bi od naredne sezone mogao značajno da promeni kvalifikacije za Ligu Evrope, a među klubovima koje nova pravila posebno mogu da pogode nalazi se svakako i Crvena zvezda koja je prvi favorit za titulu u Srbiji.

Od sezone 2027/2028 kvalifikacije za plasman u ligašku fazu drugog po rangu evropskog takmičenja biće podeljen na dva puta. Jedan je namenjen nacionalnim šampionima, takozvani "Champions Path", dok će se u drugom, "Main Pathu", naći klubovi koji do Lige Evrope dolaze po drugim osnovama, poput osvajanja kupa ili plasmana u domaćem prvenstvu.

1/22 Vidi galeriju Viktorija Plzenj - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport

Promena koja štiti prvake

Čini se da navedena promena donosi dodatnu zaštitu šampona. To bi se moglo najbolje objasniti na primeru Crvene zvezde, koja je ovog leta posle dvomeča sa Viktorijom iz Plzenja ostala bez Lige Evope. Evo, o čemu se zapravo radi. Ukoliko srpski šampion ne uspe da se kroz kvalifikacije domogne elitnog evropskog klupskog fudbalskog takmičenja, u kvalifikacijama za Ligu Evrope bi se našla sa ekipama koje su takođe eliminisane iz Lige šampiona.

To bi u svakom slučaju znatno olakšalo srpskom šampionu koji na primeru ovosezonskih kvalifikacija, ne bi igrao sa Viktorijom Plzenj iz Češke, ili sa nekim od timova iz najjačih evropskih liga. U stvari, da je novo pravilo važilo, Zvezda bi mogla da samo na rivale poput Leha iz Poznanja, Univerzitatee iz Krajove, švajcarskog Tuna, danskog Orhusa ili slabijih protivnika Ararat Jermenije, albanske Egnatije, gruzijske Iberije, švedskog Mjalbija, litvanskog Kauno Žalgirisa.

Fudbaleri Vijktorije slave trijumf nad Crvenom zvezdom Foto: Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia

Pomoć i pobedniku Kupa

Klubove koji svakako predstavljaju daleko lakše rivale u odnosu na protivnike koji mogu da se nađu u kvalifikacijama za UEFA Ligu Evrope, a nisu šampioni svojih zemalja.



Zanimljivo, novo pravilo UEFA neće važiti samo za prvaka Srbije, već i za osvajača Kupa, ili drugoplasiranog iz Superlige. Mada taj klub svakako kreće od prvog kola gde šampiona ni nema. Oni će se javiti tek u drugom kolu i to će, kao i u narednim rundama, isključivo biti timovi koji su ispali iz kvalifikacija za Ligu šampiona.