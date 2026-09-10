Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Prema saznanjima "Sportkluba" selektor Srbije Veljko Paunović je uspeo u ozbiljnoj misiji i vratio bivšeg kapitena Dušana Tadića u tabor Orlova.

1/35 Vidi galeriju Dušan Tadić u reprezentaciji Srbije Foto: Starsport, Starsport/Srđan Stevanović

Potvrda je stigla i iz Holandije, tako da nema dileme da će rekorder po broju igara za reprezentaciju Srbije biti na spisku za septembarske okršaje protiv Grčke, Holandije i Nemačke.

Tadič nije bio u dresu Orlova prethodne dve godine. Tačnije, rešio je da se oprosti od nacionalnog dresa posle razlaza sa selektorom Srbije Draganom Stojkovićem na prvenstvu Evrope u Nemačkoj. Međutim, sada su se okolnosti promenile.

Veljko Paunović smatra da Dušan Tadić može mnogo da pomogne na novom početku. Bez obzira na promenljivu formu u NEC Najmehenu.

Mogao bi Dušan Tadić sa svojim iskustvom da bude produžena ruka selektora na terenu.

Orlove 24. i 27. septembra očekuju mečevi u Beogradu, sa Grčkom i Holandijom na početku Lige nacija. Za 1. i 4. oktobar zakazana su gostovanja u Mihnenu i Ajdhovenu.