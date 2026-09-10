Slušaj vest

Pred novi izazov u domaćem šampionatu, svoja očekivanja izneo je šef stručnog štaba Železničara Radomir Koković.

– Sutra nas očekuje utakmica sa Mačvom. Karakteristike Mačve su ekstremno dobra organizovanost i takmičarski duh. Jako čvrsta ekipa, disciplinovana i borbena. Na ivici faula je svaki njihov duel. Jako teško gube utakmice i kada izgube to je prilično teško. U igri su bili gotovo u svakoj utakmici koju su odigrali do sada, ne računajući utakmicu protiv Crvene zvezde. To je ekipa koja zaslužuje maksimalan respekt i poštovanje, i mi utakmicu sa njima shvatamo na veoma ozbiljan način. Mi izlazimo iz poraza u Novom Pazaru. Postoje neke stvari u igri koje su bile dobre, kao i neke stvari koje nisu bile tako dobre, koje nam se ponavljaju od početka sezone. Mi radimo na tome. Pokušaćemo da određeni balans u nekim fazama igre popravimo kako bismo bili u mogućnosti da pre svega prikažemo kvalitetnu igru i dobar performans, pa potom da sebe stavimo u situaciju da ostvarimo pozitivan rezultat i da pobedimo utakmicu. Još jednom ističem maksimalan respekt prema našem sledećem protivniku i to da ozbiljno i odgovorno shvatamo sutrašnju utakmicu.

O tome da li je nedostatku balansa možda doprineo veliki broj novih igrača, s obzirom na to da je ekipa značajno promenjena u odnosu na prošlu sezonu, Koković je rekao:

– Da, mislim da je u najvećoj meri to razlog. Mi smo doveli igrače u klub za koje smo smatrali da poseduju karakteristike da se uklope u naš model igre. To je jedan proces za koji je potrebno još neko vreme. Nama je bitno da do kraja sagledamo šta naši novi igrači mogu, i u kojim fazama igre. Sigurno će nam trebati još malo vremena da uhvatimo taj defanzivni balans od koga sve kreće, a potom i ofanzivni.

1/8 Vidi galeriju Radomir Koković Foto: www.fkzeleznicar.rs

Zbog suspenzije usled žutih kartona, FK Železničar Pančevo na sutrašnjoj utakmici neće moći da računa na Mamane Amadu Saba.

– Mi imamo suspenziju: Sabo je suspendovan zbog četiri žuta kartona i neće moći da igra sutra protiv Mačve. Svi ostali su zdravi i nisu ugroženi kartonima.

Koković je iskoristio priliku da pozove navijače da budu uz ekipu i pruže im dodatnu podršku sa tribina.

– Publika je jako važan faktor. Mi sve što radimo u ovom klubu, radimo zbog cilja da napravimo jedan malo ozbiljniji domaći teren. Želimo da animiramo ljude da dođu na naše domaće utakmice. Mislim da smo u tome uspeli, posebno u nekom bližem prethodnom periodu. Nadam se da će taj trend rasta publike na našim tribinama nastaviti da raste. Mačva je svakako povod za to i prilika da napunimo stadion, možda ne do kraja, ali da svakako nastavimo taj trend rasta publike na domaćem terenu i da dobijemo podršku od njih da ostvarimo svoje ciljeve sutra.