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"Tobdžije" su prošle sezone stigle do samog finala, ali su poražene od Pari Sen Žermena nakon izvođenja jedanaesteraca.

1/10 Vidi galeriju PSŽ - Arsenal, Finale Lige šampiona Foto: MAXIM THORE / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Adam Davy / PA Images / Profimedia

U novoj sezoni ponovo imaju velike ambicije, a kampanju u Ligi šampiona počeli su pobedom nad Napolijem, kada je Martin Edegor doneo tri boda Arsenalu.

Ipak, Lineker smatra da ekipi iz Londona nedostaje ono što imaju pojedini evropski velikani – vrhunske individualne zvezde koje mogu da naprave razliku u najvažnijim utakmicama.

"Arsenal će biti jedan od favorita, ali mislim da u celini nemaju baš takve superzvezde kakve imaju neki drugi veliki klubovi u Evropi", rekao je Lineker u podkastu "The Rest Is Football".

Posebno je izdvojio Barselonu kao ekipu koju vidi kao ozbiljnu pretnju.

"Mislim da bi Barselona mogla da bude veoma nezgodna i da će je biti teško pobediti ove sezone, pogotovo sada kada imaju Rodrija na toj ključnoj poziciji", dodao je Lineker.

Sličnog mišljenja je i nekadašnji defanzivac Mančester sitija Mika Ričards, koji smatra da Arsenal ima dovoljno kvaliteta da bude dominantan u Premijer ligi, ali nije siguran da poseduje dovoljno ofanzivne moći za osvajanje Lige šampiona.

"Nemam nikakve sumnje kada je u pitanju Arsenal u Premijer ligi, ali nisam siguran za Ligu šampiona", rekao je Ričards.

On je podsetio da je Arsenal prošle sezone u jednom trenutku bio među prvim favoritima za trofej upravo zbog izuzetno čvrste odbrane.

"Mislim da bi za njih, ako žele da postanu prava sila u Evropi, Hulijan Alvares bio idealan", istakao je Ričards.

Arsenal je tokom leta pokušavao da dovede Vinisijusa Žuniora i Hulijana Alvaresa, ali nijedan od tih poslova nije realizovan.