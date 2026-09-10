ZAŠTO ARSENAL NEĆE OSVOJITI LIGU ŠAMPIONA? Evo šta nedostaje "tobdžijama" za sam evropski vrh...
"Tobdžije" su prošle sezone stigle do samog finala, ali su poražene od Pari Sen Žermena nakon izvođenja jedanaesteraca.
U novoj sezoni ponovo imaju velike ambicije, a kampanju u Ligi šampiona počeli su pobedom nad Napolijem, kada je Martin Edegor doneo tri boda Arsenalu.
Ipak, Lineker smatra da ekipi iz Londona nedostaje ono što imaju pojedini evropski velikani – vrhunske individualne zvezde koje mogu da naprave razliku u najvažnijim utakmicama.
"Arsenal će biti jedan od favorita, ali mislim da u celini nemaju baš takve superzvezde kakve imaju neki drugi veliki klubovi u Evropi", rekao je Lineker u podkastu "The Rest Is Football".
Posebno je izdvojio Barselonu kao ekipu koju vidi kao ozbiljnu pretnju.
"Mislim da bi Barselona mogla da bude veoma nezgodna i da će je biti teško pobediti ove sezone, pogotovo sada kada imaju Rodrija na toj ključnoj poziciji", dodao je Lineker.
Sličnog mišljenja je i nekadašnji defanzivac Mančester sitija Mika Ričards, koji smatra da Arsenal ima dovoljno kvaliteta da bude dominantan u Premijer ligi, ali nije siguran da poseduje dovoljno ofanzivne moći za osvajanje Lige šampiona.
"Nemam nikakve sumnje kada je u pitanju Arsenal u Premijer ligi, ali nisam siguran za Ligu šampiona", rekao je Ričards.
On je podsetio da je Arsenal prošle sezone u jednom trenutku bio među prvim favoritima za trofej upravo zbog izuzetno čvrste odbrane.
"Mislim da bi za njih, ako žele da postanu prava sila u Evropi, Hulijan Alvares bio idealan", istakao je Ričards.
Arsenal je tokom leta pokušavao da dovede Vinisijusa Žuniora i Hulijana Alvaresa, ali nijedan od tih poslova nije realizovan.