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Rijera je u svom prvom večitom derbiju na klupi Zvezde savladao Partizan 2:1, a ističe da je atmosfera uoči utakmice bila nešto što je odmah primetio.

1/8 Vidi galeriju Albert Rijera na 180. večitom derbiju Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

"Osećao sam određenu nervozu koja je ovde postojala i video sam kako ceo grad živi za tu utakmicu. Ali ja sam mirna osoba. Siguran sam u ono što radim i u način na koji to radim. Kada si uveren u ono što radiš, onda nisi nervozan. Zato pokušavam da prenesem taj mir i na druge", rekao je Rijera za RTS.

Španski stručnjak naglašava da ne želi da bude „savršen trener“, već da njegov tim ima prepoznatljiv stil.

"Ne postoji savršen trener. Zato uvek kažem da ne postoji neko ko je bolji ili lošiji. Jednostavno, svi smo različiti. Najvažnije je da igračima preneseš ono u šta ti zaista veruješ. Ja verujem u ono što radim, u svoje ideje i u način na koji pokušavam da ih prenesem svojim igračima".

Zanimljiv je njegov odnos sa igraćima. odnosno načina na koji reaguje posle pobeda i poraza.

"Kada pobedimo, tada sam najstroži prema njima, a kada izgubimo sledećeg dana im pružim više podrške i pažnje nego inače. Jer kada izgubimo, svi smo ljuti i razočarani, ali upravo tada su im najpotrebnija rešenja i podrška. Kada pobeđujemo, ja im nisam toliko potreban."

Rijera već razmišlja i o dugoročnom cilju, povratku Crvene zvezde u Ligu šampiona.

"Sledećeg maja moramo da završimo sezonu na pravi način, sa grupom za koju ćemo biti uvereni da može da ode u Ligu šampiona i da igra ligašku fazu elitnog takmičenja. Ali da bismo do maja došli u takvu situaciju, tokom narednih meseci moramo mnogo toga da uradimo."

Španac je otkrio i da mu u učenju srpskog jezika pomaže činjenica da govori ruski.

"Mnogo mi pomaže to što govorim ruski gotovo savršeno. To mi zaista dosta olakšava stvari. Takođe sam proveo dve i po godine u Sloveniji. Kod kuće gledam srpske kanale, slušam i polako učim. Pokušavam da se prilagodim mestu u kojem živim".

A kada je reč o životu van fudbala, Rijera je izabrao prilično drugačiji sport – golf.

"Pre nekih petnaest, sedamnaest godina izabrao sam golf upravo zato što predstavlja potpunu suprotnost fudbalu. Individualan je, miran, pruža ti trenutke predaha. Nešto što u fudbalu praktično nemaš. Kada odem da igram golf, to je trenutak kada mogu potpuno da se isključim iz fudbala", poručio je Rijera.