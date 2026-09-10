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Srpski fudbale Dušan Vlahović kažnjen je jednim mečom suspenzije zbog sukoba sa Milanom Škrinjarom na derbi meču turske lige Bešiktaša i Fenerbahčea, ekskluzivno saznaje Kurir.

1/5 Vidi galeriju Dušan Vlahović na meču protiv Fenerbahčea Foto: Seskimphoto / Newspix.pl / Profimedia, Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Vlahović se raspravljao sa Škrinjarom i gestikulirao ka njemu.

Bešiktaš će se žaliti na ovu odluku i tražiti da se ona poništi.

Turski velikan smatra da je za Vlahoviča dovoljna novčana kazna.

Podsetimo Vlahović je nakon detaljnog pregleda VAR snimaka i izveštaja delegata, prosleđen je profesionalnoj fudbalskoj disciplinskoj komisiji, na utvrđivanje stepena krivice.

Fudbalski savez Turske procenio je da je u okršaju bilo elemenata nesportskog ponašanja, pa će Bešiktaš najverovatnije morati da odigra jedan meč bez svog najboljeg napadača. U zvaničnom saopštenju TFF-a navodi se da je Dušan Vlahović prijavljen bez izricanja privremene mere, a tereti se u skladu sa članom 41. Fudbalskog disciplinskog pravilnika zbog "vređanja" na pomenutoj utakmici, nastalog tokom rasprave sa štoperom rivala Milanom Škrinijarom.

Ovaj član pravilnika jasno definiše da se pojedinci koji vređaju, psuju, prete ili na bilo koji način napadaju lična prava drugih aktera na terenu kažnjavaju suspenzijom od dve do pet utakmica neigranja u domaćim takmičenjima.

Vlahović dobro prošao

Očekivalo se da Vlahović dobije tri meča suspenzije, pa se čini da je dobro i prošao. Vlahović je prijavljen bez privremene mere po članu 41. Disciplinskog pravilnika zbog "uvrede", za šta je predviđena pauza od dve do pet utakmica.

Poruka fudbalskog saveza Turske

Pozadina ove odluke nosi daleko dublju poruku. Turski fudbalski savez (TFF) želi da iskoristi srpskog golgetera kao primer ostalim velikim zvezdama koje stižu u Tursku za ogromne ugovore. Time šalju jasan znak da status i reputacija građena u Italiji, Engleskoj ili Španiji ne pružaju nikakav imunitet na terenu i da pravila moraju rigorozno da se poštuje.