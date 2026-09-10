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Novak Gojkov, koji je danas napunio 21 godinu, rođen je 2005. godine u Vrbasu i igra na poziciji levog krila. U Vojvodinu dolazi iz OFK Vršca, gde će nastaviti da se razvija putem dvojne registracije.

Tokom karijere nastupao je i za Grafičar i OFK Beograd, kao i za mlađe kategorije Crvene zvezde.

Gojkov ima više od 50 nastupa u Prvoj ligi Srbije, a na početku nove sezone upisao je tri asistencije.

(Beta)

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