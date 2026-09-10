Fudbalski klub Vojvodina potpisao je četvorogodišnji ugovor sa talentovanim Novakom Gojkovom, preneo je klub iz Novog Sada.
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NOVI POTPIS NA „KARAĐORĐU“: Vojvodina vezala talentovanog Gojkova na četiri godine
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Novak Gojkov, koji je danas napunio 21 godinu, rođen je 2005. godine u Vrbasu i igra na poziciji levog krila. U Vojvodinu dolazi iz OFK Vršca, gde će nastaviti da se razvija putem dvojne registracije.
Tokom karijere nastupao je i za Grafičar i OFK Beograd, kao i za mlađe kategorije Crvene zvezde.
Gojkov ima više od 50 nastupa u Prvoj ligi Srbije, a na početku nove sezone upisao je tri asistencije.
(Beta)
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