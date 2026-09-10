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"Veoma sam srećan što sam se vratio u Srbiju. Domaća liga je dosta napredovala, vraća se veliki broj iskusnih igrača, sve više mladih igrača se afirmiše kroz domaće klube i to je dodatni motiv za povratak. Shodno tome, Radnički je definitivno prava adresa za mene", rekao je Borović za klupski sajt.

Borović se u Srbiju vratio posle tri godine, a u inostranstvu je nastupao za Nju Ingland Revolušn i Al Vasl iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

On je naveo da je Radnički dobra sredina za razvoj mladih igrača, dobra početna tačka.

"Radi se o klubu koji daje priliku mladim igračima, to je ono što mi je potrebno, ;da igram, beležim minute. Velika je čast obući ovaj dres, boriti se za njega. Daću sve od sebe da pokažem zašto sam ovde, da se nametnem stručnom štabu, dobijem poverenje trenera", dodao je Borović.

On je rekao da mu mnogo znači ukazano poverenje i da na najbolji način mora da iskoristi šansu.

"Drago mi je što ću igrati pred niškom publikom, čuo sam da postoji ta specifična veza između Nišlija i igrača. Želim da to osetim. Pratio sam Radnički u prethodnom periodu, imamo dobar tim, upoznao sam i momke, reč je o kvalitetnim ljudima. Daću maksimum kako bih pomogao ekipi da ostvari zacrtane ciljeve", naveo je centralni vezni fudbaler.

Borović je karijeru počeo u Javoru, a kao 15-godišnjak je prešao u Partizan. Igrao je još za Crvenu zvezdu i Grafičar.

(Beta)