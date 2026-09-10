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Zvezda je tako pokvarila maksimalan skor u novoj sezoni, a trener crveno-belih Albert Rijera ponovo je iznenadio izjavom posle meča.

Radnik Surdulica - FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

"Samo je gol nedostajao. Znate me kada gubim, kada pobeđujem. Nisam uvek zadovoljan kada pobedimo, ali sam sada zadovoljan. Načinom na koji smo igrali. Držali smo loptu, protivnik je šutnuo jednom, sa 30 metara, kreirali smo šanse, ali smo morali da kreiramo više. Nedostajao je gol. Posed i pas, centaršutevi, to je moralo bolje. Ako bolje dodate, verovatno biste i postigli gol. Ali, jednostavno, to je fudbal. Baš sam srećan kako su igrali i kako su se trudili. U poslednjem detalju nismo bili perfektni", objasnio je Rijera.

Trener Radnika Rendulić je imao više razloga za zadovoljstvo.

 "Naravno da sam zadovoljan, ovo je jedini način kako možemo da ostanemo neporaženi. Imali smo sreće, bili smo taktički dobri, komforni u niskoj zoni gde smo znali da će nas Zvezda pritisnuti. Zvezdi, naravno, želim sve najbolje i da ovo prevaziđu i da dođu do završnice Lige konferencija."

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