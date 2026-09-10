"Samo je gol nedostajao. Znate me kada gubim, kada pobeđujem. Nisam uvek zadovoljan kada pobedimo, ali sam sada zadovoljan. Načinom na koji smo igrali. Držali smo loptu, protivnik je šutnuo jednom, sa 30 metara, kreirali smo šanse, ali smo morali da kreiramo više. Nedostajao je gol. Posed i pas, centaršutevi, to je moralo bolje. Ako bolje dodate, verovatno biste i postigli gol. Ali, jednostavno, to je fudbal. Baš sam srećan kako su igrali i kako su se trudili. U poslednjem detalju nismo bili perfektni", objasnio je Rijera.