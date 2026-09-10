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Međutim potpuni šok usledio je posle meča. Trener Fenerbahčea Ismail Kartal podneo ostavku samo nekoliko minuta posle remija sa Romom.

1/5 Vidi galeriju Fenerbahče - Roma Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kartalu je ovo bio čak četvrti mandat na klupi turskog velikana, ali je ovog puta na toj funkciji proveo svega tri meseca pre nego što je odlučio da se povuče.

Fenerbahče je remizirao sa Romom 1:1 u prvom meču ligaške faze Lige šampiona, ali je odmah po završetku utakmice usledio mnogo veći šok. Trener Ismail Kartal saopštio je na konferenciji za medije da podnosi ostavku i poručio da se više nikada neće vratiti na klupu turskog velikana.

"Odlazim dok još ima vremena"

Kartal je rekao da je odluku doneo odmah posle utakmice.

"Podnosim ostavku dok još ima vremena. Odlazim sa razumevanjem da se više nikada neću vratiti."

Šezdesetpetogodišnji trener na klupi Fenerbahčea proveo je svega tri meseca, iako mu je ovo bio čak četvrti mandat na čelu kluba. Zahvalio predsedniku, upravi i igračima Kartal je istakao da je tokom svog kratkog mandata imao punu podršku kluba.

"Ovde sam proveo tri meseca. Od početka sezone do danas, treninzi i pripreme koje sam sprovodio sa igračima... Naš predsednik i uprava trudili su se da nam pomognu na svaki način."

Dodao je da će taj period pamtiti po lepim trenucima.

"To su bili divni dani. Od ove večeri čestitam svojim igračima i podnosim ostavku."



Na kraju obraćanja zahvalio se svima koji su ga podržavali tokom mandata.

"Želim da se zahvalim svim navijačima, predstavnicima medija, članovima stručnog štaba i igračima koji su bili uz mene do danas."