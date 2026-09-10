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Fudbaleri Koma i Lajpciga igraju meč grupne faze Lige šampiona, a četvrti gol na meču postigao je srpski fudbaler Andrija Maksimović. I to kakav! Evrogol!

Komo je samo minut nakon promašaja Da Kunje bio surovo kažnjen. Fudbaleri italijanskog tima izgubili su loptu ispred svog gola, Enkunku je to odmah iskoristio i pronašao srpskog vezistu.

Andrija Maksimović nije mnogo razmišljao – usledio je fantastičan udarac, a lopta je završila u mreži Koma!

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