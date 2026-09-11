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Odluka Fudbalskog saveza Turske da kazni novu zvezdu Bešiktaša, srpskog napadača Dušana Vlahovića, izazvala je pravi fudbalsko-diplomatski rat na relaciji klub, mediji i savez.

Reprezentativac Srbije kažnjen je sa jednom utakmicom suspenzije i 100.000 turskih lira (oko 1.800 evra). Umesto mirnog prihvatanja minimalne sankcije, istanbulski velikan reagovao je jednim od najbrutalnijih klupskih saopštenja u istoriji turskog fudbala. Meta otvorenog besa bio je turski novinar Tahir Kum, kojeg je klub javno etiketirao kao "plaćenog ubicu i osobu čiji je intelekt na nivou zrna peska".

Sukob na derbiju i medijski pritisak

Incident je počeo na istanbulskom derbiju u kom je Bešiktaš savladao Fenerbahče rezultatom 2:1, uz ključni pogodak Vlahovića. Tokom napete utakmice, srpski napadač ušao je u žestok verbalni i fizički sukob sa defanzivcem Fenera Milanom Škrinijarom.

1/15 Vidi galeriju Dušan Vlahović Foto: BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia, Burak Basturk/MEI / Sipa Press / Profimedia, Tolga Uluturk / Zuma Press / Profimedia

Nakon meča u javnosti su se pojavili snimci neprimerenog gesta rukom koji je Vlahović uputio protivniku. Pomenuti novinar Tahir Kum prvi je u medijima i na društvenim mrežama pokrenuo priču, vršeći pritisak na Disciplinsku komisiju da kazni Vlahovića sa dve do pet utakmica pauze.

Međutim, razlog oštre reakcije Bešiktaša nije sama odbrana postupka svog igrača, već način na koji mediji utiču na odluke saveza. Povod za reakciju bila je činjenica da je Kum objavio tačnu odluku o kazni čak 1 sat i 40 minuta pre nego što je Savez zvanično obavestio klub. U Bešiktašu ovo smatraju direktnim dokazom o dosluhu novinara i ljudi iz fudbalskog saveza radi nanošenja štete klubu.

Saopštenje Bešiktaša u celosti:

"Takozvani novinar, a zapravo plaćeni ubica po imenu Tahir Kum, počinio je krivično delo tako što je na svom nalogu na društvenim mrežama objavio da je naš fudbaler Dušan Vlahović kažnjen jednom utakmicom suspenzije od strane Profesionalne fudbalske disciplinske komisije, i to 1 sat i 40 minuta pre nego što je obaveštenje stiglo zvaničnim kanalima. Ovaj pojedinac, koji izvršava šta god požele oni koji vuku njegove konce, otvoreno je targetirao našeg fudbalera Dušana Vlahovića kako bi bio kažnjen, kako na medijskoj kući u kojoj radi, tako i na svom nalogu na društvenim mrežama.

Naš prvi fudbalski tim posluje pod okriljem našeg akcionarskog društva čijim se akcijama trguje na berzi. Neprijatelj Bešiktaša, Tahir Kum, svojim postom objavljenim sa namerom da naškodi našem klubu, doveo je i naše investitore koji poseduju akcije kompanije "Beşiktaş Football Inc." u rizik od finansijskog gubitka. Nadamo se da su organizacije koje ovom Tahiru Kumu, koji sa intelektom na nivou jednog zrna peska ne bi mogao ni prašinu da skine sa stene kao što je Bešiktaš, omogućavaju da deli svoje prljave ideje sa javnošću, sada shvatile da je ova osoba počinila krivično delo.

U cilju zaštite prava našeg kluba, našeg fudbalera Dušana Vlahovića i naših investitora, pokrenute su pravne inicijative kako bi ova sramota za novinarstvo, Tahir Kum, odgovarao pred sudom".

Slučaj dobija sudski epilog

Ovim potezom istanbulski crno-beli poslali su jasnu poruku da neće tolerisati opstrukcije niti uticaj vansportskih dešavanja na ekipu i svoju prvu zvezdu.

Iako će srpski reprezentativac morati da propusti jedan meč i plati novčanu kaznu, čitav slučaj prevazišao je okvire terena. Bešiktaš je agresivnim pravnim i medijskim odgovorom dao do znanja da ide do kraja, pa će ovaj skandalozni sukob svoj konačni epilog umesto na terenu dobiti pred nadležnim sudskim organima.

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