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Andrija Maksimović ispisao je nove stranice istorije srpskog fudbala.

Mesi, kako su ga prozvali u mlađim danima dok je igrao za Crvenu zvezdu, postigao je gol za Lajpcig protiv Koma i postao najmlađi Srbin koji se upisao u strelce u Ligi šampiona. Maksimović je rođen 5. juna 2007. godine, te je gol dao sa 19 godina, tri meseca i pet dana.

Na ovaj način prestigao je Aleksandra Mitrovića koji je do prvenca u Ligi šampiona stigao sa 20 godina, jednim mesecom i 19 dana. Iza je ostao I Aleksandar Stanković sa 20 godina, pet meseci i 17 dana.

Andrija Maksimović na meču Komo - Lajpcig Foto: Piero CRUCIATTI / AFP / Profimedia, Joeran Steinsiek / imago sportfotodienst / Profimedia

Trebalo mu je 58. minuta da ispiše istoriju srpskog fudbala, a gol je postigao na fenomenalan način.

Lajpcig je na kraju izgubio, ali je dobio Andriju Maksimovića o kom bruji čitava Evropa.

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