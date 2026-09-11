Maksimović je sada najmlađi Srbin koji je postigao pogodak u Ligi šampiona...
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ANDRIJA MAKSIMOVIĆ ISPISAO NOVE STRANICE ISTORIJE SRPSKOG FUDBALA! Dao prelep gol u Ligi šampiona i prestigao Aleksandra Mitrovića na zanimljivoj listi!
- Andrija Maksimović postigao je gol za Lajpcig protiv Koma i postao najmlađi Srbin strelac u Ligi šampiona, sa 19 godina, tri meseca i pet dana.
- Prestigao je Aleksandra Mitrovića, koji je do prvenca u elitnom takmičenju stigao sa 20 godina, jednim mesecom i 19 dana.
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Andrija Maksimović ispisao je nove stranice istorije srpskog fudbala.
Mesi, kako su ga prozvali u mlađim danima dok je igrao za Crvenu zvezdu, postigao je gol za Lajpcig protiv Koma i postao najmlađi Srbin koji se upisao u strelce u Ligi šampiona. Maksimović je rođen 5. juna 2007. godine, te je gol dao sa 19 godina, tri meseca i pet dana.
Na ovaj način prestigao je Aleksandra Mitrovića koji je do prvenca u Ligi šampiona stigao sa 20 godina, jednim mesecom i 19 dana. Iza je ostao I Aleksandar Stanković sa 20 godina, pet meseci i 17 dana.
Andrija Maksimović na meču Komo - Lajpcig Foto: Piero CRUCIATTI / AFP / Profimedia, Joeran Steinsiek / imago sportfotodienst / Profimedia
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Trebalo mu je 58. minuta da ispiše istoriju srpskog fudbala, a gol je postigao na fenomenalan način.
Lajpcig je na kraju izgubio, ali je dobio Andriju Maksimovića o kom bruji čitava Evropa.
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