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Zanimljivo veče u Ligi šampiona je za nama, a jedan od klubova koji su bili u centru pažnje definitivno je Mančester junajted.

Foto galerija Lige šampiona Foto: Ryan Crockett / DeFodi Images / Profimedia, Spada / LaPresse / Profimedia, Bernd Feil/M.i.S. / imago sportfotodienst / Profimedia

Junajted se vratio u elitu u velikom stilu - ubedljivom pobedom protiv Sabaha rezultatom 4:0. Ko je propustio ovu utakmicu - evo golova i najzanimljivijih detalja...

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Andrija Maksimović gol na Komo RB Lajpcig u Ligi šampiona Izvor: TV Arena sport