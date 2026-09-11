Susret je završen rezultatom 4:1...
Fudbal
MAKSIMOVIĆEV PRELEP GOL, ALI I UBEDLJIVA POBEDA KOMA PROTIV LAJPCIGA: Pogledajte detalje sa meča odigranog u Italiji (VIDEO)
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Andrija Maksimović dao je prelep gol za Lajpcig, ali je nemački klub poražen na otvaranju Lige šampiona od italijanskog Koma rezultatom 4:1.
Andrija Maksimović na meču Komo - Lajpcig Foto: Piero CRUCIATTI / AFP / Profimedia, Joeran Steinsiek / imago sportfotodienst / Profimedia
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Ko je propustio ovu utakmicu - evo golova i najzanimljivijih detalja...
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