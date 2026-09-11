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Andrija Maksimović dao je prelep gol za Lajpcig, ali je nemački klub poražen na otvaranju Lige šampiona od italijanskog Koma rezultatom 4:1.

Andrija Maksimović na meču Komo - Lajpcig Foto: Piero CRUCIATTI / AFP / Profimedia, Joeran Steinsiek / imago sportfotodienst / Profimedia

Ko je propustio ovu utakmicu - evo golova i najzanimljivijih detalja...

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Andrija Maksimović

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Andrija Maksimović gol na Komo RB Lajpcig u Ligi šampiona Izvor: TV Arena sport