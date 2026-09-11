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Fudbaleri Bajerna iz Minhena sa ubedljivih 5:0 savladali su Bodo Glimt na otvaranju Lige šampiona, iako je na poluvremenu ovog meča bilo 0:0.

Foto galerija Lige šampiona Foto: Ryan Crockett / DeFodi Images / Profimedia, Spada / LaPresse / Profimedia, Bernd Feil/M.i.S. / imago sportfotodienst / Profimedia

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