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"Znate šta je fudbal? Ljudi? Kad Sanderlend protiv Lidsa vodi sa 2:0 do 87. a onda im ovi za tri minuta stave tri komada! Eto, to vam je fudbal!", replika je iz kultnog filma "Kad porastem biću Kengur".

Ove reči izgovorio je Miloš Samolov u ulozi Burgije, a sada se nešto slično desilo i u Ligi šampiona. Tačnije, možda još luđe!

Strašan meč odigrali su Slavija iz Praga i Lans, a francuski klub je posle triler završnice stigao do pobede rezultatom 3:2.

1/4 Vidi galeriju Slavija Prag - Lans 2:3 Foto: Kamaryt Michal / ČTK / Profimedia, Tomasz Karczewski / imago sportfotodienst / Profimedia

Poluvreme je bilo mirno, završeno je 0:0, a onda - drama kreće u 49. minutu kada je Konecni isključen i kada je Slavija ostala sa igračem manje. Dva minuta kasnije - 1:0 za Slaviju! Šturm je pogodio za veliku radost na tribinama.

Radost je trajala do 73. minuta kada Sima pogađa za 1:1. Delovalo je da će se susret ovako i završiti, ali onda - totalno ludilo! Šturm u 88. minutu pogađa za vođstvo Slavije od 2:1, meč ulazi u nadoknadu gde u 91. minutu Tovan poravnava na 2:2.

A onda, u 93. minutu, Agilar pogađa za 2:3 za šok na stadionu u Pragu.

Zaista, nestvaran meč, a ako ste ga propustili - evo golova i najzanimljivijih detalja...

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